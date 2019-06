【放送情報】ジューンブライドの季節！『クレージー・リッチ！』など結婚にちなんだ映画を一挙放送

「6月の花嫁」を意味する「ジューンブライド」。6月に結婚式を挙げると一生幸せな結婚生活を送ることができるという言い伝えから来ている言葉だが、スターチャンネルでは今月、ジューンブライドにちなんで結婚や結婚生活をテーマにした映画をピックアップしてご紹介。『フアン家のアメリカ開拓記』のコンスタンス・ウーを始めとするオール・アジアン・キャストによる、昨年大ヒットを記録した愛とお金と嫉妬が渦巻くゴージャスなラブコメディ『クレージー・リッチ!』をTV初放送。その他、初めてづくしの結婚生活に戸惑う、若き夫と一途な妻を『ザ・フォロイング』のケヴィン・ベーコンと『ダウントン・アビー』のエリザベス・マクガヴァンが好演する『結婚の条件』などを放送する。

『サンタクラリータ・ダイエット』のドリュー・バリモアが‟前日のことをすべて忘れてしまう"記憶障害の女性を演じるピュアな恋物語『50回目のファースト・キス』や、かつて恋人だった彼は時を経てベスト・フレンドになったはずだった...そんな彼の結婚報告で気付いた自分の本当の想いは止められなくて――。ラブコメの女王、ジュリア・ロバーツ(『ホームカミング』)が主演する『ベスト・フレンズ・ウェディング』。結婚や結婚へとつながる‟本気の恋"に必要なことを、笑いあり、涙あり、様々なタッチで教えてくれる映画4作品を集めて6月16日(日)よりBS10スターチャンネルにて放送する。映画の中の素敵な結婚式シーンやウェディングスタイルも必見だ。

放送される作品は以下の通り。

『クレイジー・リッチ!』

監督:ジョン・M・チュー

出演:コンスタンス・ウー、ヘンリー・ゴールディング

全⽶大ヒットを記録したロマンティックコメディ。シンガポールの社交界を舞台に、アジアNo.1独身男を巡る女のバトルを描く。

『50回目のファースト・キス』

監督:ピーター・シーガル

出演:ドリュー・バリモア、アダム・サンドラー

ドリュー・バリモアとアダム・サンドラー共演のロマンティックコメディ。昨日のことを全て忘れてしまう女性と、彼女を愛する獣医の恋を描く。

『ベスト・フレンズ・ウェディング』

監督:P・J・ホーガン

出演:ジュリア・ロバーツ、キャメロン・ディアス

ジュリア・ロバーツ主演のロマンティックコメディ。結婚の決まった大学時代の元恋人を取り戻そうとする女性の悪戦苦闘を描く。

『結婚の条件』

監督:ジョン・ヒューズ

出演:ケヴィン・ベーコン、エリザベス・マクガヴァン

ケヴィン・ベーコン主演の青春ドラマ。一目惚れで結婚した若い夫婦ジェイクとクリスティが、葛藤を繰り返しながら成長してゆく姿を描く。

※詳細は公式サイトにてご確認を

結婚や結婚生活をテーマにした作品を厳選特集する「Happy Wedding Movies」4選は、BS10スターチャンネルにて6月16日(日)15時より一挙放送。(海外ドラマNAVI)

