【今週スタートの海外ドラマ】『ブラック・ミラー』『サバイバー』の最新シーズンがついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はDCとマーベル映画でお馴染みの3人が出演するオムニバスSFシリーズ『ブラック・ミラー』シーズン5や、『24 TWENTY FOUR』のキーファー・サザーランド主演の『サバイバー:宿命の大統領』新シーズンの配信がスタートとなる。お見逃しなく!

【関連記事】ルーク・ペリー、『ビバヒル』リバイバル版初期の製作に関わっていた

6月3日(月)から6月9日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■6月5日(水)

・『ブラック・ミラー』シーズン5(Netflix)

テクノロジーやメディアの潮流が私たちの生活に及ぼす影響をテーマに据えて、近未来のストーリーを描く本シリーズ。シーズン4のあとにリリースされた映画版『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』では、視聴者がストーリーを選ぶという斬新な方法が話題となった。シーズン5には、『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』で知られるマイリー・サイラス、『アベンジャーズ』シリーズでお馴染みのアンソニー・マッキー(ファルコン役)とポム・クレメンティエフ(マンティス役)、『アクアマン』のデヴィッド・ケインことブラックマンタを演じたヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世らが出演することが明らかになっている。

■6月7日(金)

・『サバイバー:宿命の大統領』シーズン3(Netflix)

米ABCにて一度はキャンセルとなったものの、Netflixが救済し製作されたシーズン3の配信が開始! 新シーズンには大ヒット医療ドラマ『ER 緊急救命室』で、マーク・グリーン医師を演じたアンソニー・エドワーズが出演。キーファー演じるカークマン大統領に仕えるマーズ・ハーパー首席補佐官役で登場する。

・『メリー・アン・シングルトンの物語』(Netflix)

1993年にオリンピア・デュカキス(『潜入者』)とローラ・リニー(『キャシーのbig C いま私にできること』)を主演に迎え、英Channel4 と米PBSにてミニシリーズ化された『Tales of the City(原題)』のリバイバル版。キャリアのためにサンフランシスコを出たメリー・アンが中年の危機モードな現在、娘と元夫ブライアンがいるサンフランシスコに戻ってくるところから始まる――。その他の出演者はエレン・ペイジ(『X-MEN』シリーズ)、マーレイ・バートレット(『Looking/ルッキング』)、チャーリー・バーネット(『シカゴ・ファイア』)、ゾーシャ・マメット(『GIRLS/ガールズ』)。

海外ドラマデータベースで視聴記録を取って、今までに費やした"視聴時間"を数字で見てみよう!あなたは何日何時間を海ドラに費やしてる?!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『サバイバー:宿命の大統領』シーズン3