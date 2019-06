¡Ø¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡ØER¡Ù¤ò1¥·¡¼¥º¥ó¡á1¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¡ª¡¡Á´ÏÃ¤Þ¤È¤á¸«¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤¬È¯Çä¡ª

長期にわたる話数となる海外ドラマ。ファンならばDVDなどを買っていつでも楽しみたいが、スペースを取ってしまうのが難点だ。だが今回、大人気ファミリードラマ『フルハウス』と、今年で放送開始から25周年を迎える医療ドラマの金字塔『ER 緊急救命室』の画期的なセット「全話まとめ見ブルーレイ」が発売されることが決定した。

「全話まとめ見ブルーレイ」は、大容量を収録できるブルーレイの特性をいかし、長期にわたる話数となる海外ドラマの1シーズンを1枚のディスクにSD画質ですべて収録することで、コンパクトに好きな作品を手元に置くことができる商品だ。

今回発売するのは、2作品。1つ目は1987年より8シーズンにわたり放送された『フルハウス』。同作の現在発売されているDVD全巻セットは、全8シーズン分でディスク数32枚を数える。だが、「全話まとめ見ブルーレイ」では【8枚】となり、より省スペースに。

そして、全15シーズン製作された『ER 緊急救命室』は、DVDディスクだとなんと90枚。総重量は約7キロにも及ぶ。だが、「全話まとめ見ブルーレイ」になると約480グラム、1/14のお手頃サイズに。もう面倒なディスクの入れ替えや収納には困らない海ドラファンのお助けアイテムだ。

「全話まとめ見ブルーレイ」商品情報

■7月3日(水)発売

『フルハウス』<シーズン1-8>(8枚組)

価格:24,000円(税別)

■今秋発売予定

『ER 緊急救命室』<シーズン1-15>(16枚組)

※本商品はSD画質(既発売のDVDと同様)で収録されております。

※一部1シーズン、2ディスク収録の場合があります。

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

