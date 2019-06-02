¡Ø¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡ØER¡Ù¤ò1¥·¡¼¥º¥ó¡á1¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¡ª¡¡Á´ÏÃ¤Þ¤È¤á¸«¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤¬È¯Çä¡ª
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃ¿ô¤È¤Ê¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤ÐDVD¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÆñÅÀ¤À¡£¤À¤¬º£²ó¡¢Âç¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤È¡¢º£Ç¯¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡ØER ¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù¤Î²è´üÅª¤Ê¥»¥Ã¥È¡ÖÁ´ÏÃ¤Þ¤È¤á¸«¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Ûº£Ç¯25¼þÇ¯¤Î¡ØER¡Ù¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬º£¤À¤«¤é¸ì¤ë¥À¥°¥é¥¹¡¦¥í¥¹¤ÎÂ©»Ò¤Î¹ÔÊý¤È¥ê¥Ö¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁ´ÏÃ¤Þ¤È¤á¸«¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡×¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ò¼ýÏ¿¤Ç¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤ÎÆÃÀ¤ò¤¤¤«¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃ¿ô¤È¤Ê¤ë³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î1¥·¡¼¥º¥ó¤ò1Ëç¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËSD²è¼Á¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2ºîÉÊ¡£1¤ÄÌÜ¤Ï1987Ç¯¤è¤ê8¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡£Æ±ºî¤Î¸½ºßÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëDVDÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Á´8¥·¡¼¥º¥óÊ¬¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¿ô32Ëç¤ò¿ô¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÁ´ÏÃ¤Þ¤È¤á¸«¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡×¤Ç¤Ï¡Ú8Ëç¡Û¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á´15¥·¡¼¥º¥óÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡ØER ¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù¤Ï¡¢DVD¥Ç¥£¥¹¥¯¤À¤È¤Ê¤ó¤È90Ëç¡£Áí½ÅÎÌ¤ÏÌó7¥¥í¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÁ´ÏÃ¤Þ¤È¤á¸«¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌó480¥°¥é¥à¡¢1¡¿14¤Î¤ª¼êº¢¥µ¥¤¥º¤Ë¡£¤â¤¦ÌÌÅÝ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ä¼ýÇ¼¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤³¤¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡ÖÁ´ÏÃ¤Þ¤È¤á¸«¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡×¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£7·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡Ø¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡ã¥·¡¼¥º¥ó1-8¡ä¡Ê8ËçÁÈ¡Ë
²Á³Ê¡§24,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¢£º£½©È¯ÇäÍ½Äê
¡ØER ¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù¡ã¥·¡¼¥º¥ó1-15¡ä¡Ê16ËçÁÈ¡Ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏSD²è¼Á¡Ê´ûÈ¯Çä¤ÎDVD¤ÈÆ±ÍÍ¡Ë¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô1¥·¡¼¥º¥ó¡¢2¥Ç¥£¥¹¥¯¼ýÏ¿¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥Û¡¼¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡ØER ¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù
(c) 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.