¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¡ÈÉã¡É»³ùõÅØ¤«¤éÅì²È¤Î²ÈÂ²¤Ë¼ê»æ¡¢Áó°æÍ¥ ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±Ç²è¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Áó°æÍ¥¡¢ÃÝÆâ·ë»Ò¡¢¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¢³÷ÅÄÍ¥°Ô¿Í¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¡§Åì¾ºÊ¿Ìò¤Î»³粼ÅØ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤º¤ËµÞî±·çÀÊ¡£¤½¤ó¤Ê»³粼¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¾ºÊ¿¤µ¤ó¤ÈËÍ¤ÏÆ±Ç¯Îð¤Ç¤¹¡£Èà¤È¶¦¤Ë½ë¤¤°ì²Æ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¡Ö¤æ¡Á¤Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤È¤¤É¤ÉçÈþ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤æ¡Á¡×¤Ã¤È¿²Å¾¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡£º£Æü¤Î¤´ÌµÎé¡¢¤ªµö¤·²¼¤µ¤¤¡£¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤ËÁó°æ¤Ï¡Ö»³粼ÅØ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÇÐÍ¥¤Î¥Î¡¼¥È¡Ù¤ò10Âå¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Àþ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Î¤È¤¤ò·Ð¤ÆÂçÀèÀ¸¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È»³粼¤È¤Î½é¶¦±é¤Ë¥·¥ß¥¸¥ß¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ø»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤³¤È¡Ù¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¢¤ì¤ëÅÄ¼Ë¡¢µ¢¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â¾ÍèÅª¤ËÊÑ²½¤·¤ÆÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤é¤³¤½°¦¤ª¤·¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¸Î¶¿¤ÎÉ÷·Ê¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È»ä¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡ª»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¾¾¸¶¤Ï¡Ö16ºÐ¤«¤é±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Î¾ì¤Ï³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ëö±Ê¤¯µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¸³¶¸½ÌòÀë¸À¤À¤Ã¤¿¡£
Áó°æ¤Ï¡ÖÃÍÃÊ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥¢¥¤¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¤È¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾¾¸¶¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤È¯¸À¤Î¸å¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡ÖÀ¿¼Â¤Ê±Ç²èºî¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤¤»þÂå¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬±Ç²è¤Ë¿¨¤ì¤ÆÆÀ¤¿¶½Ê³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÌ£¤ï¤¤Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·Ñ¾µ¤Ë´ê¤¤¡£ÃÝÆâ¤Ï¡Ö»ä¤â¿©¤ÙÊª¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Î¼ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤â»×¤¦¡×¤È¡¢Áó°æ¤Î¿©¤ÙÊª¤Î¼Â¼ÁÃÍ¾å¤²µ¿Ìä¤Ë¤«¤Ö¤»¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ç¤¢¤ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â·ò¹¯Åª¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤òÆÝ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì²ÈÂ²°¦¤òÍýÁÛ¤È¤·¤¿¡£
¸½ºßÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î³÷ÅÄ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤âÀ¹¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È±Ç²è°¦¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÃæÌî´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÎºîÉÊ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡©¡×¤È°ÕÃÏ°¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤½¤ì¤Ë³÷ÅÄ¤Ï¡Ö½Ð¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤ÎÂ¨Åú¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÂ¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö±Ç²è¡×¤Ç¡Ö±Ç²è¡¢±é·à¡¢·Ý½Ñ¡¢¸ä³Ú¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤¯¤é¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÇ¤Ó¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤·¤Ö¤È¤¤Â¸ºß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤òÄÌ¤·¤ÆÉã¡¦¾ºÊ¿¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¹½À®¤À¤¬¡¢°ì¤«½ê¤À¤±¤ªÉã¤µ¤óÌÜÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¾¾¸¶¤Ï¡ÖÃæÌî´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï³¬ÃÊÁÝ½ü¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤³¤È¤òÂô»³¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÁÝ½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¤Æó¿Í¤ÎÌ¼¤Ë¤â°Ï¤Þ¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
Áó°æ¤Ï¡ÖÅì²È¤Î²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëºîÉÊ¡£¼«Ê¬¤¬°ìÂÎÃ¯ÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¡¢ÃÝÆâ¤â¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤ÆÃ¯¤«¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£³÷ÅÄ¤Ï¡ÖÂ¹¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¡¢ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢»³粼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤«¤é¤É¤ó¤É¤óµ²±¤¬Î¥¤ì¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¯ÌÏÍÍ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ¾Í¥¤Ç¤¢¤êÂçÀèÇÚ¤ÎÇ®±é¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»³粼¤µ¤ó¤¬»î¼Ì¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ØÕ»¤Ó¤º¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤¿Î©ÇÉ¤Ê±Ç²è¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤¹¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò°·¤Ã¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´°À®¤Ë¶»¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»³粼ÅØ ¼ê»æÁ´Ê¸
¡ÖºîÉÊ¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤ÆÄº¤¤¤Æ´°À®¤¹¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉõÀÚ¤ê¤ò½Ë¤¦¤ªº×¤ê¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤º¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤Ï¡¢¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤³¤ì¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ö¾ºÊ¿¡×Ìò¤ÏËÍ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ÊÍ½´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÎÌÂÀ¤µ¤ó¤Î½àÈ÷¹Æ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¾ºÊ¿¤µ¤ó¤ÈËÍ¤ÏÆ±Ç¯Îð¤Ç¤¹¡£Èà¤È¶¦¤Ë½ë¤¤°ì²Æ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¡Ö¤æ¡Á¤Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤È¤¤É¤ÉçÈþ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤æ¡Á¡×¤Ã¤È¿²Å¾¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡£º£Æü¤Î¤´ÌµÎé¡¢¤ªµö¤·²¼¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾ºÊ¿¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¤Î¤³¤Î¤³½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¶½ÀÃ¤á¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
±Ç²è¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ
(C)2019¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É