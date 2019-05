『ザ・ラストシップ＜ファイナル・シーズン＞』ブルーレイ＆DVD、7月3日（水）リリース

アメリカ海軍が誇る最新鋭ミサイル駆逐艦ネイサン・ジェームズを舞台に、水上戦・対空戦・艦内での戦闘・上陸部隊による地上戦が描かれる大迫力のミリタリーアクション『ザ・ラストシップ』のファイナル・シーズンのブルーレイ&DVDが7月3日(水)よりリリースとなる。

ウィリアム・ブリンクリーのベストセラー小説を『トランスフォーマー』シリーズの監督マイケル・ベイが製作総指揮を務め、映画スケールで描いたアクションドラマがついに幕を閉じる。

世界は、人類を破滅させかけた死のウイルスからようやく回復しつつあるが、依然として地球規模の政治的混乱が残っている。トム・チャンドラーは引退し、かつての船員たちも散り散りになっており、その多くは昇進していた。サーシャ・クーパー、ダニー・グリーン、ウルフ・テイラー、キャンディ・アジマらはパナマで極秘任務にあたっている彼らだが、パナマ大統領を攻撃したという濡れ衣を着せられ、アメリカは厳しい立場に立たされる。駆逐艦ネイサン・ジェームズは、ラテンアメリカからの侵攻と新たな世界大戦を回避するために戦わなければならない――。

■『ザ・ラストシップ<ファイナル・シーズン>』商品情報

7月3日(水)ブルーレイ&DVD発売、DVDレンタル開始、デジタルレンタル開始

ブルーレイコンプリート・ボックス(2枚組)11,300円+税

DVDコンプリート・ボックス(3枚組)9,400円+税

デジタルセル先行配信中

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

