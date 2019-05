Sometimes when I need to laugh, I think about the time my cousin’s son took over a group rendition of Twinkle Twinkle Little Star to sing the Imperial March pic.twitter.com/wnjy2rZFFQ— erin gibson (@actuallyerin) 2019年5月26日

That's not the imperial March, that's quite clearly "twinkle twinkle little death star"— Daniel Laird (@DanielLairdSWFC) 2019年5月27日

My 4 year old was once a little Lord Vader. She’s grown out of it, sadly. pic.twitter.com/z8PdchEwGD— Anita (@anitalynns) 2019年5月27日

May the force be with this youngling.— Fırat Gül (@FratGl_) 2019年5月26日

pic.twitter.com/O0iptvy1ku— Swift ????????????✊???? (@Swifacci) 2019年5月27日

The Dark Side is strong in him! ???? #AnotherRoyaltyForJohnWilliams. https://t.co/NwM6c5Xzz1— Mark Hamill (@HamillHimself) 2019年5月27日

映画「 スター・ウォーズ 」冒頭で必ず流れるテーマ曲と並んで、「インペリアル・マーチ(ダース・ベイダーのテーマ)」はシリーズを象徴する楽曲の1つ。「エピソード5/帝国の逆襲」や「エピソード6/ジェダイの帰還」ではその名の通り、ダース・ベイダーの登場を強く印象付ける1曲です。そんな「ダース・ベイダーのテーマ」を、なぜか学芸会の合唱中に突然歌い出した少年のムービーが話題となっています。Kid interrupts group song with perfect rendition of 'The Imperial March' from Star Warshttps://mashable.com/article/kid-sings-imperial-march-star-wars/記事作成時点で再生回数840万回以上、14万件以上のリツイート、61万件以上のいいねを集めて話題となっているムービーが以下。みんなで「Twinkle Twinkle Little Star(きらきら星)」を歌う予定だったのが、Erin Gibsonのいとこ(中央の少年)が突然「ダース・ベイダーのテーマ」を歌い出します。左にいる女の子が止めようとしますが、少年は女の子を押しのけるようにして堂々と歌い上げ、女の子はあっけにとられた表情を浮かべます。このムービーに対して、2700件以上のリプライが集まっています。「これは『Twinkle Twinkle Little Star』ではなく、明らかに『Twinkle Twinkle Little Death Star』だ」「私の4歳の娘も、小さいベイダー卿になったことがあります。悲しいことに娘は成長してベイダー卿じゃなくなってしまいました」「フォースが子どもたちと共にあらんことを」「こいつはフォースが強い!」劇中でルーク・スカイウォーカーを演じたマーク・ハミルはこのムービーをリツイートし、さらに「彼はフォースの暗黒面に落ちてしまった!」とコメントしていました。