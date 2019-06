【AFP=時事】映画「トワイライト(Twilight)」シリーズで人気を得た俳優 ロバート・パティンソン (Robert Pattinson、33)が、ニコラス・ホルト(Nicholas Hoult)ら複数の候補をおさえ、映画「 バットマン (Batman)」シリーズ新作の主役に抜てきされた。米娯楽誌バラエティ(Variety)が先月31日、報じた。同誌によると、新作のタイトルは『The Batman』で、監督は「猿の惑星(Planet of the Apes)」シリーズの最新2作品を手掛けたマット・リーヴス(Matt Reeves)氏が務める。公開は2021年6月とされている。前任のベン・アフレック(Ben Affleck)は、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 (Batman v. Superman: Dawn of Justice)』(2016年)と『ジャスティス・リーグ(Justice League)』(2017年)に出演した後、バットマン役を降板していた。【翻訳編集】AFPBB News