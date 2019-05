【6/2〜6/15】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ

いよいよ6月に入り、2019年も中盤を迎えます。今から夏休みの計画を立て始める人も増えてくる時期ですが、あなたの6月前半の運勢をお知らせ! ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。

【関連記事】『ブラックリスト』トム・キーンは、米テレビドラマ史上で最も運がいい?

2019年6月2日〜6月15日の運勢は以下の通り。

・全体運はこちら

・牡羊座はこちら

・牡牛座はこちら

・双子座はこちら

・蟹座はこちら

・獅子座はこちら

・乙女座はこちら

・天秤座はこちら

・蠍座はこちら

・射手座はこちら

・山羊座はこちら

・水瓶座はこちら

・魚座はこちら

全体運

知性の星、水星のパワーが強まるので、発想が豊かになったり、機転が利いた行動をとれるようになるでしょう。仕事や趣味、勉強が調子よく進むとき。特に仕事ではがんばっている姿を上層部の人がしっかりと見ていてくれそう。また、この時期は有言実行が幸運をもたらします。目標や夢を語ることでバックアップしてくれる仲間を得ることができるでしょう。ポジティブな言葉をより多く発することも福を招くアクションになります。恋愛運も上昇。プライベートの場では、恋愛観を変えてしまうような出会いを得られる暗示。金運は知恵が運気を好転させることになります。節約、マネー対策ともに新しい知識が必要。情報収集に力を入れましょう。

牡羊座(3/21〜4/19)

心の中に情熱が湧いてきます。普段は思いついたら後先考えず動き出す牡羊座ですが、この期間はそれと同時に計画を思いつくという瞬発力のあるヒラメキ力を発揮。じっとしているのには勿体のない運勢です。ただし身内の理解を得にくい、という運勢も。家族や友人の協力が必要な計画であれば、説得は根気よく。気持ちが盛り上がっている分、短気になりがちですが、心がぐっと動いたときは深呼吸して冷静に。金運は上向き。新しいお金のための計画を考えてみましょう。旅行運も吉。忙しい人は旅をテーマにした映画やドラマを見て。ラッキーアイテムは地図・情報サイト。



オススメドラマ:『ライド with ノーマン・リーダス』で旅をしている気分に。(Huluで配信中)

牡牛座(4/20〜5/20)

知りたかった知識、得する情報が矢継ぎ早に飛び込んできます。しかしその量が多すぎて、後で調べようと思っているうちに忘れてしまう、という状態に陥りやすいときなので、メモを忘れないことが大切。スマートフォンに打ち込むのもいいですが、本当に大事な内容はスケジュール帳に書くようにしましょう。プライベートの楽しい誘いも増えます。金運は好調ですが、誰にでもよい顔をしないで本当に行きたい場所を選びましょう。恋愛に関してはきまぐれに。恋人をあまり困らせないように注意。仕事運は安定しますが大きな動きはなし。ラッキーアイテムはスカーフ。

オススメドラマ:メモの取り方の一つ、『ツイン・ピークス』のレコーダーも参考に!

双子座(5/21〜6/21)

アイデンティティが強まっていきます。周囲の空気を読むカンも冴えるのでタイミングよく自分の意見を差し込んでいく、そんな巧みなトークセンスを発揮することができるでしょう。オンオフともにあなたの存在感を高めるチャンス。頭の回転も速くなるので仕事では活躍できそう。ただしせっかちにもなるので、マイペースな人とはスピード感覚が合わないかも。プライベートではお一人様のほうがスムーズに行動することができるでしょう。衝動買いも増えそうなのでネットショッピングは慎重に。恋愛運は徐々に向上。婚活を始めるのにもよい時期。ラッキーアイテムはミネラルウォーター。

オススメドラマ:頭の回転が早くなったらこんなこともできるかも!?『リミットレス』







蟹座(6/22〜7/22)

責任感が強まります。大切な人のために、仕事で成果をあげるためにと、一人でがんばり過ぎてしまいそう。周囲にはあなたを心配し、支えてあげたいと思っている人が多くいるようです。困ったなと思ったらすぐに助けを求めるようにしましょう。この時期のラッキーパーソンは年上の人。一緒に行動をしているだけで様々な気づきを与えてもらえるでしょう。また今まで考えまいとしていた今後の健康やお金、家族の問題に向き合うのにもよい時期です。現実に向き合えば解決のヒントが得られます。恋愛は友人の紹介に良縁あり。金運は自己投資運。ラッキーアイテムはイヤホン。

オススメドラマ:年上のイケオジに教わりたい!『エクソシスト』

獅子座(7/23〜8/22)

友情運、レジャー運が好調です。この時期はプライベートの時間を大切に。友人との交流や新しい趣味への挑戦、そんなワクワクすることがパワー源となります。オフタイムを楽しむことで仕事にもよい影響を与えることに。イベントを開催したい、映画を観に行きたい、と思いついたことがあればすぐに誘いをかけましょう。恋愛運も上昇していきます。オフィシャルの場で理想の人に出会えそう。ただしライバル出現の暗示も。まずは相手の情報を集めましょう。友人を介しての出会いもありそう。金運は自分で稼ぐ運勢。キャリアアップの計画を立てて。ラッキーアイテムはスニーカー。

オススメドラマ:愛する人のことを本当に知りたかったら...『インポスターズ 愛しの結婚詐欺師』(Huluで配信中)

乙女座(8/23〜9/22)

社会意識が強まっていきます。社会問題やボランティアに関心が向くなど、視野が広がっていくことになるでしょう。これはあなたが精神的に成長するチャンス。今まで自分の楽しみに向けていた時間を別のことに使ってみましょう。ライフスタイルがよい方向に変化していくことになりそう。恋愛運は波あり。出会いはありますが、理想が高くなり過ぎているようです。一緒にいて癒される人を探しましょう。仕事運は安定しながら上向き。業務全体を見ながら仕事ができるので評価がぐんとアップ。金運は予想外の出費や勘違いの買い物が増えそう。ラッキーアイテムはスケジュール帳。

オススメドラマ:『ダーティ・ジョン −秘密と嘘−』理想にぴったりで出来過ぎた相手には要注意な場合も?!(Netflixで配信中)

天秤座(9/23〜10/23)

切り替えの運勢が入ります。古いものを捨て、新しい世界へ飛び込んでいくときがきたようです。そろそろ実行したいと思っていた計画があるのなら、スタートのタイミング。チャレンジする勇気が出ない人はまずは部屋の中の断捨離を。思い切ってものを捨てていくうち、心の中に新しいものに向かっていく希望や勇気がわきおこってきます。恋愛も新しい恋の暗示。ただし最初は恋とは気づかないかも。好意を持った相手とは縁を繋ぎましょう。カップルは付き合い方が自然に変化していきそう。仕事運は停滞しますが大きなトラブルはないでしょう。金運は安定。ラッキーアイテムはキーホルダー。

オススメドラマ:『KonMari 〜人生がときめく片づけの魔法〜』を見て断捨離しよう!(Netflixで配信中)

蠍座(10/24〜11/22)

恋や家族など、あなたの人生の重要なファクターとなる人たちに向き合ってみましょう。きっとわかってくれるはず、と相手への対応が雑になっていることはないでしょうか。身近な人に向き合うことで、多忙な日々の中見失っていた「本当に大切なモノ」を思い出すきっかけに。仕事運は大きな波はないので自分の時間がとりやすい時期。対人関係を重視して。恋愛も身近な人が関わってくる兆し。紹介や、昔から友人と恋が芽生える可能性も。カップルは親への紹介によい時期です。金運は好調。マネー系の情報が入ってきます。知識を蓄えつつ、計画を立てましょう。ラッキーアイテムはスマートフォン。

オススメドラマ:本当に大切なものを思い出す『レヴェリー 仮想世界の交渉人』(Huluで配信中)

射手座(11/23〜12/21)

ポジティブに物事に向き合える時期。チャレンジ精神も旺盛になるので、恋に仕事に大胆に飛び込んでいくことになりそうです。見切り発車の傾向もありますが、間違ったかな、と思うとすぐに方向転換できる柔軟性が出てきます。ただし、社会面での対人運が不安定なので、連絡は忘れないように気を付けましょう。恋愛では気が多くなりがち。ターゲットを絞れない場合は皆に均等に接しておきましょう。カップルは浮気心のご用心。買い物欲にも勢いがつきます。特に厳しい節約をしていた人は爆発の予感。プチ贅沢でストレスを解消して。ラッキーアイテムは腕時計。

オススメドラマ:男女で異なる浮気心を観察できる『アフェア 情事の行方』

山羊座(12/22〜1/19)

あなたの行動力をアップさせていくパワフルな運勢が入ります。普段は慎重な山羊座ですが、この時期に限っては冒険家に。恋の予感を感じる出会いに気持ちを高ぶらせ、仕事ではやりがいや意気投合できる仲間を得る、そんな心が浮き立つ出来事が続きます。ただしあまりにも物事がスムーズに行きすぎると自然と強引さが出てきます。うまくいっているときほど、謙虚さを忘れずに。リーダーシップも発揮できますが、恋愛では異性を立ててあげるようにしましょう。また楽しい誘いが増える時期でもあるので、夜更かしや暴飲暴食には注意が必要です。ラッキーアイテムは小さめのバッグ。

オススメドラマ:パワフルな運気をもっとパワフルに!最強のミュータントが登場する『レギオン』(Netflixで配信中)

水瓶座(1/20〜2/18)

対人運が徐々に上向いていく穏やかな運勢。新しい出会いというよりは家族や恋人、仲間との絆が深まっていく運勢となるでしょう。昔からよく知っていたはずの人の新たな長所に気づくなど、嬉しい発見がありそうです。恋愛運も好調。フリーの人は友情から始まる爽やかな恋の予感。二人の絆を結びつけるのは「言葉」。いいなと思う人がいれば早めに連絡先を交換しましょう。カップルは普段は言えない夢や悩みを語り合って。仕事はややハード。同僚との協力が必要です。金運は守りの運勢。無理をしなくても自然と節約することができそうです。ラッキーアイテムはふせん。

オススメドラマ:友人の大切さ、良く知っている人の長所を改めて感じることのできる『フレンズ』(Netflix、Huluで配信中)

魚座(2/19〜3/20)

冒険するより今手にしている幸せを守りたいという気持ちが強まり、保守的に。お金関係に関してはプラスの効果が。節約だけでなく自炊を増やし、お金がかかるレジャーを控えて家で楽しみを探すなど、ライフスタイルを向上させるアイデアも湧いてきそうです。恋愛に関しては、消極的になっていきます。出会いの可能性を感じるものの、今一つ乗り気になれなかったり、カップルは揉めるのが怖くて言いたいことを口にできないことも。恋を動かすには勇気が必要です。仕事に関しても現状維持志向に。お金のかからないスキルアップを考えてみましょう。ラッキーアイテムは指輪。

オススメドラマ:『クィア・アイ』を見てファッションからお料理まで、ライフスタイルの向上に役立てよう。(Netflixで配信中)

(監修:ステラ薫子)

(海外ドラマNAVI)



Photo:

星座占いイラスト

© タカイチ レスポスイラストレーションズ

『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン2

© 2017 AMC Film Holdings LLC. All rights reserved.

『ツイン・ピークス』

『リミットレス』

TM & © 2017 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『エクソシスト』シーズン1

(C)2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

『インポスターズ 愛しの結婚詐欺師』シーズン1

(C)2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

『ダーティ・ジョン −秘密と嘘−』

(C) 2018 Bravo Media, LLC

『レヴェリー 仮想世界の交渉人』

(C) 2017 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『アフェア 情事の行方』

(c)2016 Showtime Networks Inc. All right reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『KonMari 〜人生がときめく片づけの魔法〜』は独占配信中。

『レギオン』

(c)2018 FX Networks, LLC. All rights reserved.

『フレンズ』

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

Netflixオリジナルシリーズ『クィア・アイ』シーズン1〜3は独占配信中。