岸本斉史さんの漫画「NARUTO-ナルト-」の、週刊少年ジャンプ掲載20周年を記念したイベントの開催が決定しました。「NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019」として、2019年10月5日・6日の2日間、幕張メッセ イベントホールで行われます。

【さらに詳しい元の記事はこちら】

イベントでは、テレビアニメ「NARUTO-ナルト-」及び現在放送中のテレビアニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」の主題歌アーティストのライブや、TVアニメの声優陣が出演するスペシャルステージが展開。

さらに、2.5次元舞台 ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」、ゲーム、展示、オリジナルグッズ販売など、「NARUTO-ナルト-」「BORUTO-ボルト-」にまつわるすべてが集結。

チケットは、6月17日12時に販売スタート。出演者、チケットに関する詳細は後日発表されます。

■NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019 開催概要

催事名称 : NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019

会場 : 幕張メッセ イベントホール 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

会期 : 2019年10月5日(土) 15:00開場16:00開演予定/10月6日(日) 14:00開場15:00開演予定

主催 : NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019実行委員会

チケット : 6月17日(月)12時より販売開始

7500円(税抜)(ファミリーシート[着席指定]有り)/プレミアムシート:1万8000円(税抜) ※ステージ前方にて観覧&特典グッズ付き

公式サイト : https://www.naruboru-live.jp

公式Twitter : @naruboru_live (ハッシュタグ:#ナルボルライブ)

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ (C)NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019実行委員会

情報提供:NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019実行委員会