ボルドーワインの最高峰として知られる「シャトー・ル・パン」“Chateau le Pin”。

2001年産は希少性も高く、1本4500ポンド(約62万円)もするのだとか。

イギリス・マンチェスターのレストランで、スタッフが間違ってこの超高級ワインを客に提供してしまうハプニングが起き、店長が真っ青になったとのことです。

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night - hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway 😉