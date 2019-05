アダム・ブロディ×マーティン・フリーマン出演『STARTUP』シーズン2が、7月25日（木）より日本初放送！

『The OC』のアダム・ブロディと、『SHERLOCK/シャーロック』のマーティン・フリーマンが共演する異色クライムサスペンス『STARTUP スタートアップ』。本作のシーズン2が、7月25日(木)よりスーパー!ドラマTVにて日本初放送となる。

クリエイターであるベン・ケタイ(『チョーズン:選択の行方』)は、「未来に目を向け、何が次の大きな混乱、あるいはイノベーションになるだろうかと考えるんです」と語り、製作にあたってハイテク業界や経済界などのリサーチを徹底的に行ったという。本作は、現代のネット社会に潜む闇を描いたストーリーだ。

シーズン1では、生まれも育ちも目的も何もかもが異なる3人が仮想通貨"ジェンコイン"を開発し、世に出すために手を組み奔走する姿が描かれている。シーズン2ではそんな彼らが、アラックネットと名付けた"ダークネット"を新たに立ち上げる。ダークネットとは、特定のソフトウェアのインストールとネットワーク構造や権限がなければアクセスできない、高度に暗号化されたコンピュータ・ネットワークの総称。しかし彼らが作り上げた分散ネットワークが成長するにつれて次第に危険と腐敗、さらには不正行為が増大していく。成功の前に立ちふさがる試練の数々により、「野心の代償は何か」が問いかけられる―。

本作にはマーティンやアダムに加え、『ブラックリスト』のエディ・ガテギや『グレイスランド 西海岸潜入捜査ファイル』のオトマラ・マレロがレギュラー出演。さらに今シーズンより映画『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』や『ブラックリスト』のロン・パールマン、『オッド・トーマス 死神と奇妙な救世主』『すべてはその朝始まった』のアディソン・ティムリンが登場する。

『STARTUP スタートアップ』シーズン2 放送情報

スーパー!ドラマTVにて

7月25日(木)より日本初放送スタート

[二カ国語版]毎週木曜22:00 他

[字幕版]毎週木曜24:00 他

