機内で優雅に雑誌をめくりながら、貧しい国の子だくさんの家族の写真を見て、「うわ、人口爆発で世界が終わるってのに何やってんのよ!」と焦ってるみなさま。もしかしたらそれは大いなる勘違いなのかもしれません…よ?

人口爆発で集団飢饉になって人類が滅びるという終末論は本当なのか、環境、経済、人口問題の専門家に聞いてみました。

ロックフェラー大学人間環境学部長

1920年代、人口統計学の権威レイモンド・パールは世界20億人が人口の限界だと言った。それが今や約77億人。地球オブザーバーの多くは意識改革を迫られている。資源はゴムのようなものであり、未来を閉ざす最大の脅威は、科学の否定である。ここ来てしまったのだ。もう77億人で後戻りはできない。科学をやめたらゴムがぱちんと弾けて元の木阿弥だろう。

Matthew J. Connellyさんの意見

コロンビア大学歴史学教授/Hertog国際戦略イニシアチブ・ディレクター

人口が過剰かどうかと聞かれると、僕はいつも、「いま誰のこと思い浮かべてる? 生まれてこなければよかった人間なんて、いると思うの? それも何百万人という単位で」と聞き返したい衝動に駆られる。人の数を問題にしても、なんの解決にもならないからだ。 食料不足、CO2排出過多が問題なら、食べ過ぎている人は誰で、本当に食料が不足しているのかを考えなければならない。地球温暖化が問題なら、熱の出元をまず考える。 人口論を記したトマス・マルサスの時代から人はずっと人口過多=食料危機の構図で物事を捉えてきた。 その点、今は飽食の時代だから食糧不足の心配はない。平均カロリー摂取量は長年ずっと増加を続けている。これで食料不足が起きるとするなら、昔ほど体も動かさない座りっぱなしの生活なのになぜこんなに食べ過ぎてしまうのかという点をむしろ問題にしないと。 CO2排出量に関しては、最大の出元がどこかが問題であって、これについてはOxfamが約4年前に、世界の金持ちの1%が底辺50%の推定30倍を排出していると発表している。

Betsy Hartmann(ベッツィ・ハートマン)さんの意見

ハンプシャー大学人口開発課程名誉教授/「人口抑制の国際政治学(Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control)」など著書多数

Warren Sandersonさんの意見

NY州立大ストーニーブルック校経済学名誉教授

人間が多すぎるかどうかより、問題は「CO2排出量が多すぎるかどうか」ですよね。その答えはYES。もうひとつの問題は「地下水くみ上げが臨界に達するのではないか」。これらの答えもYES。地球に持続可能なバランスを取り戻すことがゴールであって、その点を見誤ってはなりません。 子どもを2人に抑制すればCO2排出量が減るのかというと、答えはNO。アフリカの教育にもっと予算を割けば、出生率は確かに減りますけど、教育水準の高い人はリッチに暮らすので公害は増します。だから地球に持続可能なバランスを取り戻すためには、原因を元から断つ切実な姿勢が重要です。人口抑制でバランスを取り戻そうとするのは危うい責任転嫁と言えるでしょう。

Kimberly Nicholsさんの意見

ルンド大学サスティナブル研究准教授/サスティナブル研究センター・ディレクター

IPCCの最新研究では、気象変動の最悪の結果を回避するためには、今の公害レベルを10年で半減させなければならない、とあります。そのためには排出削減が急務であり、一番必要なのは石油燃料を燃やすのをやめ、家畜を減らすことです。 現在、収入と汚染レベルの間には因果関係があり、環境汚染の原因を作っている人はほんの一握りなのです。世界人口の約半分は1日3ドル(329円)未満で暮らしており、汚染量もごくわずか(世界全汚染の15%)。世界の所得上位10%は1日23ドル(2519円)以上で暮らしており、全世界のCO2排出量の36%を占めます。 排出最大の層が排出を減らすことが環境を変える最短ルートです。うちの研究でも、肉、車、飛行機、この3つをカットするのが一番の早道という結果が出ていますし、これは体にもいいし渋滞改善にもなります。完全にカットするのは無理でも、肉、車、飛行機を今の半分に減らすだけでだいぶ環境はよくなります。特に飛行機はとんでもなく排出するので、1便でも減らせれば効果はテキメンです。数字で比べると… ・1年間肉を食べない=リサイクル4年分のエコ効果 ・NY-ロンドンの飛行機の往復をやめる=2年間肉を食べない=車を8か月運転しない分のエコ効果となります。

Raywat Deonandanさんの意見

オタワ大学医療科学准教授