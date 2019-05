ペネロペ・クルス×ハビエル・バルデム共演で話題の映画『誰もがそれを知っている』が、いよいよ6月1日(土)より公開される。

いまやスペインを代表する実力派俳優であるハビエル・バルデム。本作では妻ペネロペ・クルスとの夫婦共演も話題だが、その唯一無二の存在感は“実力派”というだけにとどまらず、様々な役を徹底的に演じ切る“七変化俳優”といっても過言ではない。

『海を飛ぶ夢』(04)では、全身麻痺の障害を負い28年間寝たきりで尊厳死を望む主人公ラモンを繊細にリアルに演じ、ヴェネチア国際映画祭男優賞を受賞。役作りのため、2週間病院で四肢麻痺の患者のように扱われるという取り組みも実施した。

また、コーエン兄弟監督のサスペンス・スリラー『ノーカントリー』(07)では、冷酷な殺し屋シガーを主役級の存在感で怪演し、スペイン人俳優として初となるゴールデン・グローブ賞助演男優賞、アカデミー賞助演男優賞に輝いている。

さらに、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督『BIUTIFUL ビューティフル』(10)では、スペイン・バルセロナの闇社会で生きるウスバルが、余命2ヶ月を宣告され、死の恐怖と闘いながらも家族の愛を取り戻そうと奮起する姿を熱演し、カンヌ国際映画祭男優賞を受賞、アカデミー主演男優賞にもノミネートされた。そして大人気シリーズ第5弾『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』(17)では、不死の呪いをかけられ、おどろおどろしい姿になった最恐の敵“海の死神”サラザールを怪演。毎日3時間半の特殊メイクを施し、鬼気迫るサラザールの形相を作り上げた。

そして、6月1日(土)いよいよ公開となるのが、サスペンスの名匠アスガー・ファルハディ監督が手掛ける『誰もがそれを知っている』。ハビエルが演じるのは、スペインの田舎で葡萄畑を耕し、ささやかなワイナリーを経営する素朴な村人パコ。これまで演じてきた強烈なキャラクターたちと比べると逆に新鮮に感じられるほどの“普通”の好人物だが、本作でもその演技力はいかんなく発揮されており、元恋人と妻の間で揺れる心や、人生が一転するような重大な決断を迫られる状況など、複雑な心情を「キャリア最高の演技」とも評される繊細さで演じきっている。

『誰もがそれを知っている』という意味深なタイトルからもわかるように、謎が謎を呼ぶ本作。ハビエル・バルデムの演技も去ることながら、誰もが息をのむラストシーンまで、その結末をぜひ劇場で確かめて欲しい。

映画『誰もがそれを知っている』は6月1日(土)よりBunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次公開

