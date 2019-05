1

◆有権者9億人、候補者8千人以上の選挙世界最大の 民主主義 イベントであるインドの総選挙が行われた。まずはその規模を確認してみよう。有権者9億人以上、政党の数2,293、候補の数8千人以上、投票所の数100万以上だ。投票は4月11日から5月19日にかけて順次行われ、開票が23日に行われた。勝利したのはモディ首相が率いる与党インド人民党(BJP)だった。選挙前にはさまざまな情報と憶測が行き交ったが、与党が過半数を握る歴史的勝利で幕を閉じた。インドの選挙はその規模だけでなく、ネット世論操作の熾烈さでも知られている。インドでネット世論操作が大々的に行われるようになったのは2014年の選挙からだと言われている。この時、各党が書き込み要員=トロールを雇って世論操作を行った。世論操作に参加したメンバーのひとりが後に『I am a Troll: Inside the Secret World of the BJP's Digital Army』(Swati Chatuvedi、2016年、12月1日)という本を刊行し、その実態を暴露した。その中に政権党は敵対する政党だけでなくジャーナリストや著名人までも攻撃対象にしていたと書いてある。インドではネット世論操作はビジネスとして確立しており、フェイクニュースを流布させる際には多数のトロール要員を準備するだけでなく、短期間に多数の投稿を可能にするためのテンプレートがグーグルドキュメントによって作られて提供されていたという。(参照:『The growing tide of fake news in India』Aljazeera、2018年12月11日)◆与党がシェアしたコンテンツの25%がジャンク多くの国がそうであるようにインドでもSNSが盛んである。特によく利用されているのは WhatsApp で2億人を超える利用者がいる(2003年200万人だった利用者が2016年には1.6億人に急増し、2017年時点ではWhatsApp世界最大のマーケットとなった)。フェイスブックとWhatsAppでのネット世論操作を調査したレポート(参照:『News and Information over Facebook and WhatsApp during the Indian Election Campaign』2019年5月13日)によると、インドではSNSが政治ニュースや情報の主な情報源になっており、インド人民党からシェアされたコンテンツの25%以上、インド国民会議(INC)からのシェアの20%がジャンクニュースだった。それ以外の政党発信の情報のジャンクニュースの比率はごくわずかだった。多くは対立を激化するような陰謀論や過激な論調のものだった。画像も利用されており、外部のサイトにリンクしているものもあった。全体として、多数のフェイクニュースや極論にあふれており、ネット世論操作の状況は過去最悪としている(2016年のアメリカ大統領選を除く)。◆大規模かつ組織的なネット世論操作が当たり前なインドThe Atlantic誌によると、インドのネット世論操作はすでに組織としても確立されている。与党であるインド人民党はWhatsApp をプロパガンダ拡散ツールとして活用しており、インド人民党の情報技術部長Amit Malviyaが管理する「BJP Cyber Army 400+」などのグループがある。インド人民党の選挙戦略の中心はヒンズー教とイスラム教の対立を煽ることである。有権者の80%がヒンズー教徒である以上、そこを強固な基盤とするためにはこの対立図式が有効なのだ。他の政党が類似の戦略をとってもインド人民党の巨大なSNSの力にはかなわない。インド人民党のネット上の選挙キャンペーンには120万人のボランティアが参加する。ウッタル・プラデーシュ州に拠点がある同党のIT部門は、組織は6つの階層に分けられ、首都から地方都市までをカバーしている。最終層では投票者に直接働きかける。また同党はNaMoというネット世論操作専用のアプリを開発しており、少なくとも2つの州ではプリインストールされた安価なアンドロイド端末が配布されている。記事によれば1000万人以上がインストールしているという。