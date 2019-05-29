¡Úº£½µËö¡Û6·î1Æü¤ªÆÀ¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥¤¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡ª¤ª¤¹¤¹¤áºÇ¿·±Ç²è8Áª
Ëè·î1Æü¤Ï·à¾ì´Õ¾Þ¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥¤¡×¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Filmarks¡Ê¥Õ¥£¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¹¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢6·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸ø³«¡¦¾å±ÇÃæ¤Î¤ª¤¹¤¹¤áºÇ¿·±Ç²è8ºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
ÍÎ²è¡Î4ºîÉÊ¡Ï
¡Ø¥´¥¸¥é ¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¡ØGODZILLA ¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥´¥¸¥éÀ¸ÃÂ65¼þÇ¯¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢Á°ºî¤òÎ¿¤°¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥´¥¸¥é¤ä¥¥ó¥°¥®¥É¥é¤Ê¤É²ø½Ã¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤«¤éÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¿Í¡¹¤Î»àÆ®¤òÉÁ¤¯¡£
Àè¹Ô¤·¤Æ´Õ¾Þ¤·¤¿Filmarks¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅìÊõ²ø½Ã¤¬¿À¡¹¤·¤¯Èþ¤·¤¤ÁÔÂç¤Ê¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¥¸¥é±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£Í½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤Ë¤¦¤ï²ó¤ë¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×¡Ö²»³Ú¤âºÇ¹â¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥á¥â¥ê¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥Þ¡¼¡Ù
1970Ç¯Âå¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢12ºÐ¾¯Ç¯¤¬²ÆµÙ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»×½Õ´üÆÃÍ¤Îµ±¤¤È¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¥¢¥À¥à¡¦¥°¥¸¥ó¥¹¥´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤ØÊÑ²½¤¹¤ë»þ´ü¤Î¶ì¤·¤¯¤â´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤À®Ä¹ÌÏÍÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡Ö¾¯Ç¯¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎºîÉÊ¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Á¡ºÙ¤Ç¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤¬¤¯¤ß¼è¤ì¤ë¡×¡ÖÊì¿Æ¤Î¼ä¤·¤µ¤Þ¤ÇÞú¤Þ¤»¤ë½ªÈ×¤ÎÉÁ¼Ì¤¬½¨°ï¡×¤Ê¤É¡£
¡ØÃ¯¤â¤¬¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
Âè71²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØÊÌÎ¥¡Ù¡Ø¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¢¥¢¥¹¥¬¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ë¥Ï¥Ç¥£¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤ÇÉ×ÉØ¤Î¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¤È¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥à¡£
Ëå¤Î·ëº§¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¸Î¶¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÌ¼¤¬¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤µ¤Ê¤«²¿¼Ô¤«¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈÈëÌ©¡É¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£¿È¶á¤Ê´Ø·¸¤ËÀø¤à¡¢µ¿ÏÇ¤ä±³¤¬ºøÁî¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡Ö°ì¸«¤Î¤É¤«¤Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Î·Ê¿§¤È¡¢¤³¤»¤³¤»¤·¤¿¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÝ¤¤¡×¡ÖÅÄ¼ËÆÃÍ¤ÎÊÄºÉ´¶¤È¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¡ÖÍ¾±¤¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´¿È¤Ë¿Ì¤¨¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡£
¡Ø¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥º¡¦¥Þ¥¤¥ó ¥â¥ê¥Ã¥·¡¼, ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù
1980Ç¯Âå¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¡¢¸åÀ¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖThe Smiths¡×¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥â¥ê¥Ã¥·¡¼¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤ëÀÄ½Õ²»³Ú±Ç²è¡£¥â¥ê¥Ã¥·¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥À¥ó¥±¥ë¥¯¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥í¥¦¥Ç¥ó¡£
¹â¹»¤òÃæÂà¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÈãÉ¾¤òÅê¹Æ¤¹¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡ÖThe Smith¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â£±¤Ä¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÁ´Á³³Ú¤·¤á¤¿¡×¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤à¿Í¤Î±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¡×¡Ö¥µ¥ó¥È¥é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡£
Ë®²è¡Î4ºîÉÊ¡Ï
¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù
ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ±Ç²è¾Þ34ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡Ù¤ÎÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤¬¡¢ÃæÅçµþ»Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Éã¤È¤Î7Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊìÌ¼¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¯¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦Éã¤ò»³ºêÅØ¤¬±é¤¸¡¢Êì¤ò¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¡¢Ä¹½÷¡¦ÃÝÆâ·ë»Ò¡¢¼¡½÷¡¦Áó°æÍ¥¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¦´¶Æ°ºî¡£
¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÆâÍÆ¤â¿È¤Ë¤Ä¤Þ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ÎÉã¤ÈÊì¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤¤ºîÉÊ¡×¤Ê¤É¡£
¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¯¤Á¤Ó¤ë¡Ù
½÷À¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ï¥ë¥ì¥ª¡×¤È¤·¤ÆÌçÏÆÇþ¤È¾®¾¾ºÚÆà¤ÎW¼ç±é¤Ç¤ª¤¯¤ëÀÄ½Õ²»³Ú¥à¡¼¥Ó¡¼¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤É¤í¤í¡Ù¡Ø²«Àô¤¬¤¨¤ê¡Ù¤Ê¤É¤Î±öÅÄÌÀÉ§¡£¼çÂê²Î¤ò¿Á´ðÇî¤¬¡¢ÁÞÆþ²Î¤ò¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥Ï¥ë¥ì¥ª¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Î¥·¥Þ¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤ò½¾¤¨¤Æ²ò»¶¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡Ö²»³Ú¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ï¥ë¤¬ÉÁ¤¯»í¤È»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡Ö³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿£²¿Í¤Î»×¤¤¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¡£
¡ØËÍ¤Ï¥¤¥¨¥¹ÍÍ¤¬·ù¤¤¡Ù
¿·±Ô¡¦±ü»³Âç»Ë¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤¿½é¤ÎÄ¹ÊÔºîÉÊ¡£Âè66²ó¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í´ÆÆÄ¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡Ê22ºÐ¡Ë¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¡£
Åìµþ¤«¤éÀã¿¼¤¤ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¾®³Ø¹»¤ØÅ¾¹»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¥æ¥é¡£Æü¡¹¤ÎÎéÇÒ¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÂ¾¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¥¤¥¨¥¹ÍÍ¤¬Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¥æ¥é¤Ï²¿¤Ç¤â´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥¨¥¹ÍÍ¤ò¿®¤¸»Ï¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»ÒÌò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î±éµ»¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¿¤À¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿´¤ËÝî¤ß¤ë±Ç²è¡×¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢À§»ÞÍµÏÂ¡¢´ä°æ½ÓÆó¡¢¹ÔÄê·®¤é±Ç²è´ÆÆÄ¤â¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØLUPIN THE ·RD ÊöÉÔÆó»Ò¤Î±³¡Ù
¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á¸¶ºî¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¡£È´·²¤ÎÈþËÆ¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃ¥¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊöÉÔÆó»Ò¤Î´íµ¡¤È³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£
Éã¿Æ¤¬²£ÎÎ¤·¤¿5²¯¥É¥ë¤Î¸°¤ò°®¤ë¾¯Ç¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¤·²°¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÆó»Ò¡£¤½¤Î5²¯¥É¥ë¤òÁÀ¤¦¥ë¥Ñ¥ó¤È¼¡¸µ¤Î½õ¤±¤òÆÀ¤ÆÆ¨¤²¤Î¤Ó¤ë¤â¡¢ºÆ¤ÓÆó¿Í¤ËËâ¤Î¼ê¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¡Ö°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤ÉÔÆó»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¥ë¥Ñ¥ó&¼¡¸µ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö±ôÉ®¤Ç½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯´±Ç½Åª¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¡£
°Ê¾å¤ª¤¹¤¹¤á8ºîÉÊ¡£¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë6·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï±Ç²è´Û¤Ø¡ª
¡ÚÊ¸¡¿¿¿±ûmasao¡Û
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«»þ´ü¡¦¾å±Ç´Û¤ÎÍÌµ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨µ»ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFilmarks¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ï2019Ç¯5·î29Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡Ë2019 Legendary and Warner Bros. Pictures. All Rights Reserved.¡¢¡ÊC¡Ë2016 Opus Film, Telewizja Polska S.A., Instytucja Filmowa SILESIA FILMOWA, EC1 Lodz -Miasto Kultury w Lodzi¡¢¡ÊC¡Ë2018 MEMENTO FILMS PRODUCTION - MORENA FILMS SL - LUCKY RED - FRANCE 3 CINEMA - UNTITLED FILMS A.I.E.¡¢¡ÊC¡Ë2017 ESSOLDO LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.¡¢¡ÊC¡Ë2019¡ÖÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ ¡ÊC¡ËÃæÅçµþ»Ò¡¿Ê¸éº½Õ½©¡¢¡ÊC¡Ë2019¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤¯¤Á¤Ó¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¢¡ÊC¡Ë2019 ÊÄ²ñÀë¸À¡¢¸¶ºî¡§¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡ÊC¡ËTMS