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¡ÊC¡Ë 2019 DeNA Co., Ltd.
¡ÊC¡Ë 2019 Pokémon. ¡ÊC¡Ë 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
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