株式会社ディー・エヌ・エーが2019年5月29日、株式会社ポケモンと協業してiOS/Android向け新作ゲーム「ポケモンマスターズ」を2019年内に配信予定であると発表しました。

本作では、歴代「ポケットモンスター」シリーズに登場したポケモントレーナーとパートナーのポケモンたちが大集結。彼らとともに冒険を楽しむことができるといい、詳細情報については6月頃に発表予定です。

(C) 2019 DeNA Co., Ltd.

(C) 2019 Pokémon. (C) 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

情報提供:株式会社ディー・エヌ・エー