【今週末の新作映画】『ストレンジャー・シングス』ミリー・ボビー・ブラウンや『HAWAII FIVE-0』ダニエル・デイ・キム出演作

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末は、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のミリー・ボビー・ブラウンが出演する『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』や、『HAWAII FIVE-0』のダニエル・デイ・キム&『マトリックス』『ジョン・ウィック』のキアヌ・リーヴスが登場するNetflixオリジナル映画、TV界でも活躍の場を広げているペネロペ・クルスの主演作などが公開。

【関連動画】『誰もがそれを知っている』ペネロペ・クルスが、初タッグを組む監督や夫ハビエルとの共演について語るインタビュー映像

■5月31日(金)『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』



2014年に公開されたハリウッド版『GODZILLA ゴジラ』の続編。本作ではゴジラに加え、キングギドラ、モスラ、ラドン人気怪獣も登場する。

舞台は、『GODZILLA ゴジラ』から5年後の世界。単なる伝説にすぎないと思われていた古来の圧倒的な力をもつ生物たち―、モスラ、ラドン、キングギドラら怪獣たちとが再び目覚め、復活したゴジラと世界の覇権をかけて争いを始める。そして、それによって引き起こされる世界の破滅を阻止しようとする未確認生物特務機関「モナーク」の活躍を描く。

出演者:ミリー・ボビー・ブラウン(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)、カイル・チャンドラー(『アルゴ』)、ヴェラ・ファーミガ(『ベイツ・モーテル』)、渡辺謙(『名探偵ピカチュウ』)、サリー・ホーキンス(『シェイプ・オブ・ウォーター』)、チャン・ツィイー(『LOVERS』)、ブラッドリー・ウィットフォード(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)、チャールズ・ダンス(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、アイシャ・ハインズ(『9-1-1:LA救命最前線』)、デヴィッド・ストラザーン(『ブラックリスト』)

■5月31日(金)『いつかはマイ・ベイビー』



『アントマン&ワスプ』や『アクアマン』など話題作に出演し、米ABCのファミリー・コメディ『フアン家のアメリカ開拓記』で一家の父ルイスを演じているランドール・パーク出演&共同脚本を手掛けるNetflixオリジナル映画。

有名シェフとしてロサンゼルスで活躍するサシャ(アリ・ウォン『American Housewife(原題)』)は、新しいレストランを開店するため、故郷サンフランシスコへ帰ることに。すると、父親の下で働きながら実家で平凡に暮らすミュージシャンで幼なじみのマーカス(ランドール)と再会する。彼らは互いへの気持ちが再燃するが、一方で二人の間にはいつも妨げとなる何かがあった。

その他の出演者:ダニエル・デイ・キム(『HAWAII FIVE-0』)、キアヌ・リーヴス(『マトリックス』)、ジェームズ・サイトウ(『弁護士イーライのふしぎな日常』)、ミシェル・ブトー(『The Tick/ティック 〜運命のスーパーヒーロー〜』)、ケイシー・ウィルソン(『ゴーン・ガール』)、スーザン・パーク(『FARGO/ファーゴ』)、カラン・ソーニ(『デッドプール2』)

■6月1日(土)『誰もがそれを知っている』



15年前のスペイン旅行で目にした行方不明の子どもの写真に着想を得て、『別離』『セールスマン』のアスガー・ファルハディ監督がずっと温めてきたヒューマン・サスペンス。

ラウラ(ペネロペ・クルス『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』)は、妹の結婚式のため故郷スペインに帰省。ワイン業を営む幼なじみのパコ(ハビエル・バルデム『ノーカントリー』)や家族と再会を果たす。しかしその喜びもつかの間、ラウラの娘が失踪。そしてこのことをきっかけに長年隠されていた秘密が露わになっていく...。

その他の出演者:リカルド・ダリン(『瞳の奥の秘密』)、エドゥアルド・フェルナンデス(『ザ・トランスポーター』)、バルバラ・レニー(『イサベル 〜波乱のスペイン女王〜』)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』

(c) 2019 Legendary and Warner Bros. Pictures. All Rights Reserved.

『いつかはマイ・ベイビー』

(c) 2018 Ed Araquel

『誰もがそれを知っている』

(c) 2018 MEMENTO FILMS PRODUCTION - MORENA FILMS SL - LUCKY RED - FRANCE 3 CINÉMA - UNTITLED FILMS A.I.E.