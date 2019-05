【海外ドラマDVD情報】ロック様主演ドラマ『ballers / ボーラーズ』シーズン2＆3、8月7日（水）よりレンタル開始

WWEプロレスラーを引退し『ワイルド・スピード』シリーズなどで知られるアクション映画スターとなった"ザ・ロック"ことドウェイン・ジョンソンが主演する『ballers / ボーラーズ』。男性なら誰もが憧れるサクセスストーリーの世界が描かれる本作のシーズン2と3のDVDレンタルが8月7日(水)より開始となる。

本国アメリカで2015年にスタートすると同年のHBO作品として最も視聴された本作は、引退した元NFLスター選手の第2の人生と現役アメフト選手の豪快な日常をコミカルに描いている。ドウェインが演じるのは、NFLのスター選手だったが今はファイナンシャル・アドバイザーとして現役選手の金銭管理をサポートするというキャラクターだ。

シーズン2では、スペンサーたちを脅かす最強のライバル会社の敵役も登場。演じるのは、映画俳優としてお馴染みのアンディ・ガルシア(『オーシャンズ』シリーズ)。そして、シーズン3ではラスベガスを舞台に新たなビジネスチャンスを狙う! なお、本国では既にシーズン5までの製作が決定している。

その他の共演はジョン・デヴィッド・ワシントン(『ブラック・クランズマン』)、ロブ・コードリー(『コミ・カレ!!』)、トロイ・ギャリティ(『BOSS/ボス 〜権力の代償〜』)、オマー・ベンソン・ミラー(『CSI:マイアミ』)、ジャズミン・サイモン(『レジデント 型破りな天才研修医』)ら。

■『ballers / ボーラーズ』シーズン2&シーズン3商品情報

8月7日(水)DVDレンタル開始

・シーズン2

DVDレンタル Vol.1〜Vol.4(全10話)

・シーズン3

DVDレンタル Vol.1〜Vol.4(全10話)

字幕のみ:日本語 ※R-15

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

『ballers / ボーラーズ』シーズン2&3

