±Ç²è¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ùº´Æ£·ò¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢ÇÈÎÜ¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡õ¿·¥«¥Ã¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥æ¥¢¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê9Ëç¡Ë¡Û
8·î2Æü¤«¤éÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢RPG¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£1992Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡¡Å·¶õ¤Î²Ö²Ç¡Ù¤¬¸¶°Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥å¥«Ìò¤òº´Æ£·ò¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«Ìò¤òÍÂ¼²Í½ã¡¢¥Õ¥í¡¼¥éÌò¤òÇÈÎÜ¡¢²¦»Ò¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼Ìò¤òºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¥Ñ¥Ñ¥¹Ìò¤ò»³ÅÄ¹§Ç·¤¬±é¤¸¤ë¡£¼ýÏ¿¤Ï¡¢Á´¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÌó2Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢´°À®¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÄÉ²Ã¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ3DCG¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¤ò¸«¤ÆÄÉ²Ã¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò½ª¤¨¤¿º´Æ£·ò¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢ÇÈÎÜ¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤ò²Ö²Ç¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¡¢¡Ø¤³¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿³¨¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢ÊªÀ¨¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤âÂ©¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÇÈÎÜ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ä´¶¾ð¤Ë½ÐÍè¤ë¸Â¤ê±è¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¥Ñ¥Ñ¥¹Ìò¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÎÂç¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÊª¸ì¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥ê¥å¥«¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¡¢¥Ñ¥Ñ¥¹¤é¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î16Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î±þÊç¼õÉÕ¤Ï6·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Æü7·î16Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ·ÑÉÕ¤°ìÀÆ»î¼Ì²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¾ÜºÙ¤Ï5·î31Æü¤«¤é·à¾ì¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥Á¥é¥·¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Á°Çä·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï5·î31Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤Ê¤ªËÜÆü5·î27Æü¤Ï1986Ç¯¤Ë¥²¡¼¥à1ºîÌÜ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º´Æ£·ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥å¥«¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ
¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¥é¥Ã¥·¥å±ÇÁü¤ò´Ñ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÎ×¤á¤¿¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤êºîÉÊ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤Ë¥×¥ì¥¹¥³¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¥ê¥å¥«¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤À¥ê¥å¥«¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³ä¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥å¥«¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡Ù¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥å¥«¤Î¿ÍÀ¸¤òÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥å¥«¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢¸«¤É¤³¤í
¥²¡¼¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤ò²Ö²Ç¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¡¢¡Ö¤³¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡È²Ö²ÇÏÀÁè¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÂ¼²Í½ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥¢¥ó¥«¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ
¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î´¶¤¸¤òÄÏ¤à¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥³¤·¤¿º¢¤Ï³¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³¨¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Êª¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀ¼¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¢¥ó¥«¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¡¢¥ê¥å¥«¤Î°ìÊâÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢¸«¤É¤³¤í
¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿³¨¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢ÊªÀ¨¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤âÂ©¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯·à¾ì¤Ç´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÈÎÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥í¡¼¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ
2Ç¯Á°¤Ë¥×¥ì¥¹¥³¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï³¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿Êª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤òÁ´ÉôÏ¿¤êÄ¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¦¥í¡¼¥é¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¥Õ¥í¡¼¥é¤Ï²ÄÎù¤Ê½÷À¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ®Ñï¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ÎÎ¾Î©¤¬²þ¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ä´¶¾ð¤Ë½ÐÍè¤ë¸Â¤ê±è¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢¸«¤É¤³¤í
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿³¨¤ò´Ñ¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¯Á¡ºÙ¤Ç¤¹¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£»³ÅÄ¹§Ç·¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥Ñ¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ
ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÄ¾¯´ü¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¥Ñ¥Ñ¥¹Áü¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢À¨¤¯½Â¤¯¤ÆÂç¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥Ñ¥Ñ¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬À¨¤¯Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ñ¥Ñ¥¹Ìò¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÎÂç¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÊª¸ì¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢¸«¤É¤³¤í
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê9Ëç¡Ë¡Û
8·î2Æü¤«¤éÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢RPG¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£1992Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡¡Å·¶õ¤Î²Ö²Ç¡Ù¤¬¸¶°Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥å¥«Ìò¤òº´Æ£·ò¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«Ìò¤òÍÂ¼²Í½ã¡¢¥Õ¥í¡¼¥éÌò¤òÇÈÎÜ¡¢²¦»Ò¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼Ìò¤òºä¸ý·òÂÀÏº¡¢¥Ñ¥Ñ¥¹Ìò¤ò»³ÅÄ¹§Ç·¤¬±é¤¸¤ë¡£¼ýÏ¿¤Ï¡¢Á´¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÌó2Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢´°À®¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÄÉ²Ã¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ3DCG¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±ÇÁü¤ò¸«¤ÆÄÉ²Ã¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò½ª¤¨¤¿º´Æ£·ò¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢ÇÈÎÜ¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤ò²Ö²Ç¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¡¢¡Ø¤³¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿³¨¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢ÊªÀ¨¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤âÂ©¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÇÈÎÜ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ä´¶¾ð¤Ë½ÐÍè¤ë¸Â¤ê±è¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¥Ñ¥Ñ¥¹Ìò¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÎÂç¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÊª¸ì¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥ê¥å¥«¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¡¢¥Ñ¥Ñ¥¹¤é¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î16Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Î±þÊç¼õÉÕ¤Ï6·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Æü7·î16Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ·ÑÉÕ¤°ìÀÆ»î¼Ì²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¾ÜºÙ¤Ï5·î31Æü¤«¤é·à¾ì¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥Á¥é¥·¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Á°Çä·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï5·î31Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤Ê¤ªËÜÆü5·î27Æü¤Ï1986Ç¯¤Ë¥²¡¼¥à1ºîÌÜ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º´Æ£·ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥å¥«¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ
¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¥é¥Ã¥·¥å±ÇÁü¤ò´Ñ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÎ×¤á¤¿¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤êºîÉÊ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤Ë¥×¥ì¥¹¥³¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¥ê¥å¥«¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤À¥ê¥å¥«¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç³ä¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥å¥«¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡Ù¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥å¥«¤Î¿ÍÀ¸¤òÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥å¥«¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢¸«¤É¤³¤í
¥²¡¼¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤ò²Ö²Ç¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¡¢¡Ö¤³¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡È²Ö²ÇÏÀÁè¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÂ¼²Í½ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥¢¥ó¥«¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ
¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î´¶¤¸¤òÄÏ¤à¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥³¤·¤¿º¢¤Ï³¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³¨¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Êª¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀ¼¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¢¥ó¥«¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¡¢¥ê¥å¥«¤Î°ìÊâÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢¸«¤É¤³¤í
¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿³¨¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢ÊªÀ¨¤¯Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤âÂ©¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯·à¾ì¤Ç´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÈÎÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥í¡¼¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ
2Ç¯Á°¤Ë¥×¥ì¥¹¥³¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï³¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿Êª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤òÁ´ÉôÏ¿¤êÄ¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¦¥í¡¼¥é¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¥Õ¥í¡¼¥é¤Ï²ÄÎù¤Ê½÷À¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ®Ñï¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ÎÎ¾Î©¤¬²þ¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ä´¶¾ð¤Ë½ÐÍè¤ë¸Â¤ê±è¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢¸«¤É¤³¤í
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿³¨¤ò´Ñ¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¯Á¡ºÙ¤Ç¤¹¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£»³ÅÄ¹§Ç·¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥Ñ¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ
ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÄ¾¯´ü¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¥Ñ¥Ñ¥¹Áü¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢À¨¤¯½Â¤¯¤ÆÂç¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥Ñ¥Ñ¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬À¨¤¯Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ñ¥Ñ¥¹Ìò¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÎÂç¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÊª¸ì¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¡¢¸«¤É¤³¤í
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£