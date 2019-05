メルボルン・ヴィクトリーは27日、「本田圭佑のサイン入りフィギュアを販売する」発表した。

今季限りでメルボルン・ヴィクトリーを退団することが決まった本田圭佑。来季どこでプレーするかが注目されている。

リーグ中盤で怪我をしてからはややペースダウンしたとはいえ、マーキー・プレーヤー(スター選手枠)として影響力を見せた彼。その退団に際してこんなものがオークションに!

It's one-of-a-kind! Get your hands on this signed @kskgroup2017 figurine: https://t.co/DouMOIRxAV #MVFC #OurVictory pic.twitter.com/uGfG5mMtIO