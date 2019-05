【今週スタートの海外ドラマ】『TRUE DETECTIVE』『シカゴ・ファイア』の最新シーズンが日本初放送！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はシカゴ消防局51分署の消防士たちの活躍と友情をリアルに描き大ヒットしている『シカゴ・ファイア』の新シーズンや、2度のアカデミー賞受賞歴のあるマハーシャラ・アリを主演に迎えた『TRUE DETECTIVE/トゥルー・ディテクティブ』のシーズン3が日本初放送となる。お見逃しなく!

【関連記事】『NCIS』マーク・ハーモン、映画出演を断り続けている素敵な理由とは

5月27日(月)から6月2日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■5月29日(月)

・『t@gged/タグド』シーズン3(Hulu)

SNSで突如見知らぬアカウント"モンキーマン"から殺人を連想させる映像にタグ付けされた女子高生たちが、プライベートが赤裸々に暴かれる恐怖に襲われながらもその正体を探ろうとするというサスペンススリラー。シーズン3では、主人公たちがネットストーカー集団"動物園"に指示を出す黒幕"キングコブラ"の身元を特定しようと奮闘する中、"ミスターMT"という謎の人物も登場し...。

■5月30日(木)

・23:00〜『シカゴ・ファイア』シーズン6(AXN)

シーズン6では、新たなチャレンジや恋愛関係を通して隊員の成長がエモーショナルに描かれる。中隊長として新たな責務を負ったケイシーは、火災時の救出方法を巡り、セブライドと意見が対立するなど、リーダーとしての難しさを痛感する。一方、ドーソンはケイシーとの関係ですれ違いが続く中、救急隊員としてプエルトリコに行く話が持ち上がる。セブライドはアパートから追い出されたキッドと暮らすことになり、いい雰囲気になるが、元恋人のレネーが現れ...。

・23:00〜『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』(スターチャンネル)

シーズン3の舞台は、アメリカ南部アーカンソー州。どこか陰鬱で閉鎖的な雰囲気の漂うこの土地で、幼い兄妹の失踪事件が発生し、男の子の遺体が無残な姿で発見される。遺体のそばに置かれた藁人形、採取された10年前に死んだはずの少女の指紋、錯綜する記憶、新たな手がかり、いくつもの嘘、そして暴かれる真実...。身も凍るような事件を「事件当時」「事件から10年後」「事件から35年後」と異なる3つの時代が、同時進行する形でミステリアスに描く。

■5月31日(金)

・『ボクらを見る目』(Netflix)

1989年にニューヨークのセントラルパークで起きた婦女暴行事件を扱うミニシリーズ。出演はヴェラ・ファーミガ(『ベイツ・モーテル〜サイコキラーの暴走〜』)、ジョン・レグイザモ(『ブラッドライン』)、マイケル・K・ウィリアムズ(『ハップとレナード 〜危険な2人〜』)、ジョヴァン・アデポ(『LEFTOVERS/残された世界』)、フェリシティ・ハフマン(『デスパレートな妻たち』)ら。

・『グッド・オーメンズ』(Amazon Prime Video)

ベストセラー作家ニール・ゲイマンの処女作を映像化! 物語の舞台は、人類が最後の審判に備える2018年の世界。この世の終わりを望まない天使アジラフェールと悪魔のクロウリーは、終末をもたらす反キリストの少年を見つけ出そうとする。このアジラフェール役をマイケル・シーン(『マスターズ・オブ・セックス』)が、クロウリー役をデヴィッド・テナント(『ドクター・フー』)が演じる。

海外ドラマデータベースで視聴記録を取って、今までに費やした"視聴時間"を数字で見てみよう!あなたは何日何時間を海ドラに費やしてる?! (海外ドラマNAVI)



Photo:

Amazon Prime Original『グッド・オーメンズ』

『t@gged/タグド』シーズン3

(C)2018 Awesomeness, LLC ALL RIGHTS RESERVED

『シカゴ・ファイア』シーズン6

(c) 2017 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.

『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』

(c) 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks

are the property of Home Box Office, Inc.