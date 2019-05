時間が止まっているのかと思うほど退屈な仕事があります。時計を見ても全く動いておらず、完全に時間を持て余すような状態です。

「飽き飽きするようなデスクワークで時間をつぶす最も良い方法は何ですか?」

この質問に対する海外掲示板のコメントをご紹介します。

What's the best way to pass the time at a boring desk job?

●エクセルのクレイジーなスキルを独学しよう!

前職では購買部でスプレッドシートをたくさん使った。最初は作業効率を上げるために数式から学んだ。その後さらに深くVLOOKUPなどの関数を学んだ。そしてINDEX-MATCH。どんどん速くなり最後には自動化できるようになる。

今は弁護士だが全てのスケジュールをエクセルで作っている。



●最善の方法かどうかはわからないが、自分はこの掲示板を開いたり閉じたりを1日に87回している。



●Podcastsは時間をつぶすのにとてもいいよ。特に長いエピソードのはね。



●個人的なプロジェクトを始めよう。ただし、会社との契約には就業時間に作ったものは会社のものと書かれているはずなので、知られてはいけない。



↑じゃあ自分のこのコメントも、雇用主が所有しているのか。



●天井を見つめて、自分の人生はどこで間違ったんだろうと考えるんだ。



●水をたくさん飲んでいるよ。そのためにウォータークーラーに頻繁に歩いていき、それでトイレにも頻繁に行く。メリットは体に良い。



●盗み聞き。集中したらどれくらい遠くまで聞こえるのかを試す。



↑うちは10mx10mのオフィスで、もう1人いるだけである。盗み聞きすることは何もない。



●ソフトウェア開発者だけど、まだ新米でそれほど仕事は与えられていない。なのでグラフィックデザインのソフトウェアを学び始めた。

あまりに集中しすぎて、昨日は2時間も遅くまで職場にいたよ。



↑「わお、ドリューはまた遅くまで働いているな」



●7年くらい前はとても退屈な仕事をしていた。最初の1時間で1日全体の仕事を終えてしまうので、キンドルのアプリをPCに入れて、氷と炎の歌シリーズ(ゲーム・オブ・スローンズの原作)の全てを読んでいた。誰かやってきたらクリックひとつで抜けられるし、見た感じもPDFなのでわかりにくい。



●自動化を試す。



●受付嬢とロマンチックな関係を始める。



↑完璧なロマンスになるよ。

僕、27歳の独身。

我が社の受付嬢、66歳の糖尿病で痛風持ちの既婚者。



●職場でいろいろ書き物をしていた。



●チェスがうまくなった。



●いったい今オレが今なにしてると思ってるんだ。



●読書? 実際の本を持ちこんでは読めないが、自分はGoogle Booksにファイルを入れて読んでいる。



●自分にも仕事中に自由な時間があったらと思うよ。本当にいろいろなことができるのに。



仕事中には仕事をしているべきなのですが、時間を持て余している人は結構いるようです。