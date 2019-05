Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismoviepic.twitter.com/gxhu9lhU76 - Jeff Fowler (@fowltown) 2019年5月24日

5月初旬、某ねずみポケモンの映画が日本で先行公開されるさなか、パラマウント・ピクチャーズはそのライバルと目される青いハリネズミの映画『 ソニック ・ザ・ムービー』最初の予告編をハリきってリリースしました。しかし、ゲームのキャラクターをオリジナルに忠実かつリアルな描写で実写映画になじませた前者が非常に好評だったのに対して、貧弱体型の大人が全身タイツに着ぐるみの頭部をかぶったような青い何者かの姿を見せた後者は、長年のセガファンそして俊足ハリネズミに慣れ親しんだ多くの人々を "胸がハリ避ける思い" にしてしまいました。この『ソニック』予告編は即座に世間の知れ渡るところとなったものの、その反応はどれも"なんでこうなった"という方向に集中します。ドクター・ロボトニック(ドクター・エッグマン)を怪演するジム・キャリーの姿も不気味の谷底から這い上がってきたかのようなソニックの前にかすんでしまったようでした。あまりに予想外(?)な世間の反応に驚いた監督のジェフ・ファウラー氏は、予告編公開からわずか数日でソニックのキャラクター造形に手を入れることを決断。「パラマウントとセガが総力を挙げて、このキャラクターを最高の姿にしてみせます」とツイートしました。この発言に、おそらくファンはほっと胸をなで下ろしたであろうものの、気がかりなのはすでにアナウンス済みの11月公開という締め切り。もしかすると、モーションキャプチャーで取り込んだ既存のデータに"理想のソニック"の造形をかぶせさえすれば、比較的速やかにキャラクターの描き直しはできるとの目算もあったのかもしれないものの、やはり納得のいく仕上がりにするにはそれなりの時間が必要になります。アナウンスから3週間が過ぎ他5月24日、やはりファウラー監督はこの映画の公開を2019年11月8日から2020年2月14日へと延期する旨をアナウンスしました。動物を扱った映画のエンドロールではよく「No animal was harmed in the making of this film(この映画の制作過程においていかなる動物も傷つけられてはいません).」という文言が添えられていますが、新しい公開日程を知らせるファウラー監督のツイートには「#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie(この映画の制作過程においていかなるVFXアーティストも危害を加えられていません)」のハッシュタグが。当初のソニックを描いた人の処遇を心配する人もいることでしょうが、3か月の余裕が生まれたことで、VFXアーティストが過労死するような事態も避けられそう。制作陣はみな前向きに新生ソニックに取り組んでいる様子です。ファンとしては、次こそは誰もが納得する"あのソニック"とともに新たな予告編が登場することに期待し、待ちぼうけを食わされているドクター・ロボトニックと激しく楽しく競演する映画本編の公開日を楽しみに待ちたいところです。きっとその頃には名探偵のほうの映画の出来の良さも、いい具合に脳裏から薄れていることでしょう。ちなみに、海外ではソニックの体型もそうではあるものの、その目や歯の描き方、オリジナルキャラクターが手に白い手袋をはめているのに対して、映画では手の部分がただ白くなっているといったところにも批判があった模様。どうせなら退場させられた半端リアルなソニックもどこかにカメオ出演させて、パロディ化してしまうのもアリかもしれません。