À¤³¦½é¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£&¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎµÒ¼¼¤¬µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÂ¿Ëà¤ËÃÂÀ¸
µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÂ¿Ëà¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ ¥ë¡¼¥à¡×¤È¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º(¥¥¡õ¥é¥é) ¥ë¡¼¥à¡×¤ò2019Ç¯6·î15Æü(ÅÚ)¤Ë¿·Àß¡£¤Þ¤¿¡¢2014Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥ë¡¼¥à¡×4¼¼¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤Ë½ÉÇñ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ ¥ë¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤ÆÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤ÇÍ·¤Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡¢Ìî¸¶¤Ëºé¤¯Âç¤¤Ê²Ö¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¿¹¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º(¥¥¡õ¥é¥é) ¥ë¡¼¥à¡×¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¶õ´Ö¡£¥¥¤È¥é¥é¤¬Í·¤Ö±À¤Î¾å¤ÎÍ·±àÃÏ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¢¤ï¤Æ¤ó¤Ü¤¦¤Î¥¥¤ÈÉÝ¤¬¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êµã¤Ãî¤Î¥é¥é¤¬¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤àÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥ë¡¼¥à¡×¤Î¼¼Æâ¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬Í·±àÃÏ¤ÇÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òÌÏ¤·¤¿Âç¤¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÊÉ¤ÈÆ±¤¸¤¯Í·±àÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼¼Æâ¤Î¥Õ¥í¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï»ÒÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÀÅô¤¹¤ë¤È¤è¤ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ ¥ë¡¼¥à¡×¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º ¥ë¡¼¥à¡×¤È¤â¤Ë2¼¼¤ÇÅ¸³«¡£·×8¼¼¤Ç¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÌ´¤Ë°î¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ ¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º(¥¥¡õ¥é¥é) ¥ë¡¼¥à¡×¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥ë¡¼¥à¡×
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2019Ç¯6·î15Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÂ¿Ëà
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»ÔÍî¹ç1-43
¹¤µ¡§26.3Ö¡¢¥Ä¥¤¥ó4Éô²°(¥È¥ê¥×¥ëÂÐ±þ²ÄÇ½)
¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¡§120cm¡ß203cm
ÎÁ¶â¡§1¼¼1Ì¾ 59,400±ß¡¢1¼¼2Ì¾ 29,700±ß¡¢1¼¼3Ì¾ 21,780±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£
¡ÚÍ½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÂ¿Ëà
TEL¡§042-374-0111(ÂåÉ½)
©1976, 2019 SANRIO CO., LTD.
[¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à]À¤³¦½é¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£&¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎµÒ¼¼¤¬µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÂ¿Ëà¤ËÃÂÀ¸