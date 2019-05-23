¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¥¿¥¤¥×¡©¡Û¿·À¤µª¤ÎJK¤ÏÁ´10¥¿¥¤¥×♡½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¿Þ´Õ¤¬ÌÌÇò¤¤¢ö
SHIBUYA109 lab.¤È»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô ¾®¡¹ÇÏ¥¼¥ß¤¬¶¦Æ±¸¦µæ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¿·À¤µªJK 2019 10¤Î¥¿¥¤¥×¡Ú¥ê¥¢¥ë¿Þ´Õ¡Û¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Á´10¥¿¥¤¥×¤ÎJK¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
½÷»Ò¹â¹»À¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¿¶Ñ½÷»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦½÷»Ò¹âÀ¸¡×¥¿¥¤¥×¤«¤é¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡ÖTHE¥ß¡¼¥Ï¡¼JK¡×¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¡£²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ♡
¥¿¥¤¥×¡Ê¿¶Ñ½÷»Ò¡§±Ê±ó¤Ë¹â¹»À¸¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£Ì´¸«¤ë ¡Ö¥¶¡¦Ê¿¶Ñ½÷»Ò¹âÀ¸¡×
JK¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÂ¿¤¤Ê¿¶Ñ½÷»Ò♡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¼þ¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£Éô³è¤¬Ë»¤·¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éþ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤ËÉô³èµ¢¤ê¤Î³°¿©¤ÏÂ¿¤á¡ª
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
´ðËÜ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¤À¤±¤É ¥¬¡¼¥ê¡¼¡¢¥ß¡¼¥Ï¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Éô³è¤¬À¸³è¤Î´ðËÜ¡£¼«Âð¤Ç¤ÏTV¤ò¤ß¤¿¤êSNS¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï3,241
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï1,301
¸òÍ§´Ø·¸
¥¬¡¼¥ê¡¼JK¡¢¥ß¡¼¥Ï¡¼JK¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤
¥¿¥¤¥×¢¥µ¥Ö¥«¥ëJK¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª
Â¾¿Í¥¦¥±¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ä¼ñ¸þ¤ÇÉþ¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¢¤ê¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë½÷»Ò¤Ï¡¢ ¥Ð¥ó¥É¤ä¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤♡²½¾Ñ¤¬Çö¤¯¹õÈ±¤Î¥¿¥¤¥×¤âÂ¿¤¯¡¢ÎÞÂÞ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
Instagram¤è¤ê¤âTwitter¾å¤Ç¼«Ê¬¤È¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä¿Í¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î°Ù¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò´èÄ¥¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡ª
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¬´ðËÜ¤À¤¬°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É´ØÏ¢¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¸«¤ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¥²¡¼¥à
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï2,900
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï676
¸òÍ§´Ø·¸
Æ±¤¸¼ñÌ£¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¸Â¤ë
¥¿¥¤¥×£ÆóÌÌÀJK¡§µÙÆü¤Î»ä¤¬ËÜÅö¤Î»ä¡£¥ò¥¿³è¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¤µ¤µ¤²¤ë
Ê¿Æü¤Ï²½¾Ñµ¤¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µÙÆü¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆóÌÌÀJK¡ª
µÙÆü¤È³Ø¹»¤ÎÆü¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤é¤·¤¤¡ª
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
µ¤¤Ë¤»¤ºÁª¤Ö¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¬´ðËÜ¡£¥³¥¹¥×¥ì¹¥¤¡£
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥²¡¼¥à¡¢Twitter ¡öLINE¡¢Instagram¤è¤ê¤âTwitter
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï667
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï404
¸òÍ§´Ø·¸
³Ø¹»¤è¤ê¤â³Ø³°¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ÎÍ§¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¥¿¥¤¥×¤LA♡JK¡§Âç¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨ÄÉµá½÷»Ò
³¤³°¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹¥¤ó¤ÇÃå¤ë¤¿¤á¸«¤¿ÌÜ¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Î»Ò¤¿¤Á¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¡£¥á¥¤¥¯¤ÏÇ»¤¤¤á¤ÇÈ±·¿¤ÏÁ°È±¤ò¤«¤¾å¤²¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
¾¯¤·±ó½Ð¤·¤Æ¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤â¡£Í§Ã£ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¤¤¿À³Ê¤ÇÍ§Ã£¤âÂ¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤Î¤¿¤á¤ÎÈþÍÆ¡¢¿©¤ÙÊâ¤
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï4,714
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï2,279
¸òÍ§´Ø·¸
¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼JK¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤
¥¿¥¤¥×¥¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼JK¡§¤ª¤·¤ã¤ì¤è¤ê¤â¡¢Í§Ã£¤Ë¡Ö¥¦¥±¥¿¥¤¡ª¡×
Éô³è¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÀ³Ê¤«¤é°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼JK¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¡ª
³Ø¹»¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÅÐ¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µÙÆü¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬ÄêÈÖ¡£Éô³è¤¬Ìµ¤¤Æü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÎLA-JK½÷»ÒÃç¤¬ÎÉ¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡ª
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¢¥á¥«¥¸¤ò¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤¹
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥«¥é¥ª¥± ¡öInstagram¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï3,850
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï1,645
¸òÍ§´Ø·¸
LA♡JK¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢Éô³è°úÂà¸å¤ËLA♡JK¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤³¤È¤â
¥¿¥¤¥×¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿JK¡§¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤¬¹Ô¤Ãå¤¯¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë
¼«Ê¬¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î´ð½à¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿JK¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥«¥é¥³¥ó¤ËÇ»¤¤¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¹¥¤ß¤Î·¹¸þ¤¢¤ê¡ª
¸ÄÀÅª¤ÊJK¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ♡
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
¥â¡¼¥É¤ä¸¶½É·Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿§¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï5,250
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï2,444
¸òÍ§´Ø·¸
LA-JK¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª
¥¿¥¤¥×§Ìµµ¤ÎÏJK¡§Ç®Ãæ¤¹¤ë¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¯°ì¿Í¹ÔÆ°¤¬¹¥¤
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥á¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¼ñÌ£¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëÌµµ¤ÎÏJK¡£
¸òÍ§´Ø·¸¤Ï¡Ö¿¼¤¯¶¹¤¯¡×¤Ç1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ï¼ñÌ£¤Î¹ç¤¦¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¿Í¤¬Â¿¤á¡ª ¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ»þ¤ÏInstagram¤äTwitter¤Ê¤É¤ÎSNS¤è¤ê¤â¡¢¥²¡¼¥àÇÉ¡£
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ÆÃ¤ËÌµ¤·¡£Æ°²è»ëÄ°¤Î»þ´Ö¤âÊ¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï2,905
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï1,302
¸òÍ§´Ø·¸
°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤
¥¿¥¤¥×¨THE¥ß¡¼¥Ï¡¼JK¡§´Ú¹ñÂç¹¥¤¡ª ¡È¾µÇ§Íßµá¹â¤á½÷»Ò¹âÀ¸¡É
²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐInstagram¤Ç¡¢Í§Ã£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡É¤ÎÅê¹Æ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥¹¥á¤Î¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È¢ö
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤Éþ¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ò¤è¤¯»È¤¦¤é¤·¤¤¡ª
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢´Ú¹ñ·Ï
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Instagram¤ÇÈþÍÆ´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï3,925
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï2,404
¸òÍ§´Ø·¸
¥Ñ¥ê¥ÔJK¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿¶ÑJK¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¡£
¥¿¥¤¥×©¥¬¡¼¥ê¡¼JK¡§¿ä¤·¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¡ÈÎÌ»º·¿¡É
¤Õ¤ï¤Õ¤ï½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¬¡¼¥ê¡¼JK¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤¬¹¥¤¡ý¡£
Æüº¢¤«¤é¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡£Éþ¤ä¾®Êª¤â¿ä¤·¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È♡
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
¥¬¡¼¥ê¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¸ÅÃå·Ï¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
Éô³è¡¢Æ°²è»ëÄ°¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Instagram
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï6,125
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï2,529
¸òÍ§´Ø·¸
¥Ñ¥ê¥ÔJK¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¿¶ÑJK¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤
¥¿¥¤¥×ª¥Ñ¥ê¥ÔJK¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ´¤ì¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¥ê¡¼¥À¡¼
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ÎÃæ¤ËÎ®¹Ô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤à¥Ñ¥ê¥ÔJK¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª♡
¸òÍ§´Ø·¸¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤ËÕ»¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶¹¤¯¿¼¤¯¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢»¨»ï¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¢ö
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿§¡¹¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹
»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ÈþÍÆ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
Ê¿¶Ñ»Ù½Ð
Éþ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï5,838
²½¾ÑÉÊ¤Ø¤Î»Ù½Ð¡Ê·î¡Ë¡ï3,150
¸òÍ§´Ø·¸
¥¬¡¼¥ê¡¼¡¢¥ß¡¼¥Ï¡¼¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤
Á´10¥¿¥¤¥×¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤â¡×¡ÖÀÎ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎJK¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«ÏÃ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û 2018Ç¯10·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î14Æü¡ÊÆü¡Ë ¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È ¡ÚÄ´ºº°ÑÂ÷Àè¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á ¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡Û ½÷»Ò¹â¹»À¸ 2000Ç¯4·î2Æü¡Á2003Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì ¡ÚÄ´ºº¥¨¥ê¥¢¡Û´ØÅì¡ÊÅìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¡Ë ´ØÀ¾¡ÊÂçºå¡¢µþÅÔ¡¢Ê¼¸Ë¡¢ÆàÎÉ¡¢»°½Å¡¢¼¢²ì¡¢ÏÂ²Î»³¡Ëºß½» ¡ÚÍ¸ú²óÅú¿ô¡Û807¥µ¥ó¥×¥ë ¡ÚÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¡ÛSHIBUYA109 lab. »º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô ¾®¡¹ÇÏ¥¼¥ß