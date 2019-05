湯浅政明監督の新作アニメーション映画『きみと、波にのれたら』の本編映像が公開された。6月21日から公開される同作は、海辺の町を舞台に描く消防士の青年・港とサーファーの大学生・ひな子のラブストーリー。港が事故で命を落としてしまい、憔悴したひな子がある日2人の思い出の歌を口ずさむと、水の中から港が現れる、というあらすじだ。港役に片寄涼太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ひな子役に川栄李奈がキャスティング。劇中に登場する「2人の思い出の歌」は、主題歌にも起用されているGENERATIONS from EXILE TRIBEの“Brand New Story”となる。公開された映像は、事故に遭う前の港とひな子のシーンを切り取ったもので、片寄涼太と川栄李奈が歌唱する“Brand New Story”を使用。港とひな子がサーフィンをする姿をはじめ、向かい合ってハンバーガーを頬張る様子、夕日に照らされる2人がキスする場面などが確認できる。歌唱シーンはそれぞれ別に収録される予定だったが、片寄が「2人で歌った方が、良い空気感になるんじゃないかとイメージしていた」と提案したため、2人で揃って歌うことになったという。照れ笑いを抑えきれない歌声を、湯浅監督は「良い意味で生っぽい、幸せな恋人同士が本当に楽しそうに歌っている場面になっている」と評している。