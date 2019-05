実写映画『アラジン』から“A Whole New World”のプレミアム吹替版PVが公開された。6月7日から公開される『アラジン』は、1992年の同名アニメーション映画をディズニーが実写映画化する作品。アラジン役をメナ・マスード、自由を求める王女ジャスミン役をナオミ・スコット、ランプの魔人ジーニー役をウィル・スミスが演じる。監督はガイ・リッチー。“A Whole New World”はアラン・メンケンが作曲し、『アカデミー賞』最優秀歌唱曲賞、『ゴールデングローブ賞』最優秀主題歌賞を受賞した楽曲。公開されたPVでは吹替版で主人公アラジン役を演じる中村倫也、ジャスミン役を演じる木下晴香が同曲を歌唱しているほか、アラジンとジャスミンが初めて心を通わせ、魔法の絨毯に乗って夜空を駆けるシーンが映し出されている。歌詞はプレミアム吹替版ならではの新たな翻訳になっているという。