²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎISSA¡¢·à¾ìÈÇ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE¡¡¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¶²Îµ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡ÙÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¤ËDA PUMP¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡õ¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¡¢¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE¡¡¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¶²Îµ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡Ù¤Ëº´Ìî»ËÏº¤ÈËÌ¸¶Î¤±Ñ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¶²Îµ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡ÙÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏISSA¡¢º´Ìî¡¢ËÌ¸¶¤Î¤Û¤«¡¢±üÌîÁÔ¡¢²¡ÅÄ³Ù¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦¡Ù½Ð±é¼Ô¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢¹Ë·¼±Ê¤é¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡DA PUMP¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¤ËÎò»Ë¤Î´ÉÍý¼Ô¤ÈÌ¾¾è¤ëÆæ¤Î½¸ÃÄ¡Ö¥¯¥©¡¼¥Ä¥¡¡¼¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ISSA¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ò°ìÀÚÉõ°õ¤·¤ÆÄ©¤ó¤À±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤·¤ÆËÍ¤é¤Î±éµ»¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´í¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ç¡¢»£±ÆÁ°Æü¤Ï¡Ö¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÅÄùõÎµÂÀ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡ISSA¤µ¤ó¤Î°¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¾ïÈ×¥½¥¦¥´¤ò±é¤¸¤ë±üÌî¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦Å¸³«¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¥¥ã¥¹¥È´Þ¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À±Ç²è¤Ç¤¹¡£ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE¡¡¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¶²Îµ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ¸¶¤Èº´Ìî¡£¥ê¥å¥¦¥½¥¦Â²¤Î¥æ¥ÎÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÌ¸¶¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤â¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Ç¤¢¤ë¡ØÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ë¼«Ê¬¤â´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤Ö¡£
¡¡°ìÊý¥æ¥Î¤ÎÉã¿Æ¥ô¥¡¥ë¥ÞÌò¤Îº´Ìî¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¡ÖÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×3²óÌÜ¤Î½Ð±é¡£¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤è¤ê¤â°Ìò¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥ô¥¡¥ë¥Þ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ï²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤¡ª¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´¨¤¯¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE¡¡¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¶²Îµ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡Ù¤Ï7·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¶²Îµ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡ÙÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏISSA¡¢º´Ìî¡¢ËÌ¸¶¤Î¤Û¤«¡¢±üÌîÁÔ¡¢²¡ÅÄ³Ù¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦¡Ù½Ð±é¼Ô¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢¹Ë·¼±Ê¤é¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡DA PUMP¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¤ËÎò»Ë¤Î´ÉÍý¼Ô¤ÈÌ¾¾è¤ëÆæ¤Î½¸ÃÄ¡Ö¥¯¥©¡¼¥Ä¥¡¡¼¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ISSA¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ò°ìÀÚÉõ°õ¤·¤ÆÄ©¤ó¤À±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤·¤ÆËÍ¤é¤Î±éµ»¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´í¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ç¡¢»£±ÆÁ°Æü¤Ï¡Ö¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÅÄùõÎµÂÀ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡ISSA¤µ¤ó¤Î°¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¾ïÈ×¥½¥¦¥´¤ò±é¤¸¤ë±üÌî¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦Å¸³«¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¥¥ã¥¹¥È´Þ¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À±Ç²è¤Ç¤¹¡£ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE¡¡¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¶²Îµ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ¸¶¤Èº´Ìî¡£¥ê¥å¥¦¥½¥¦Â²¤Î¥æ¥ÎÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÌ¸¶¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤â¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Ç¤¢¤ë¡ØÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ë¼«Ê¬¤â´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤Ö¡£
¡¡°ìÊý¥æ¥Î¤ÎÉã¿Æ¥ô¥¡¥ë¥ÞÌò¤Îº´Ìî¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¡ÖÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×3²óÌÜ¤Î½Ð±é¡£¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤è¤ê¤â°Ìò¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥ô¥¡¥ë¥Þ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ï²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤¡ª¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´¨¤¯¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE¡¡¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¶²Îµ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡ª¡Ù¤Ï7·î26Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£