父に故ダイアナ妃の弟であるスペンサー伯爵をもち、母は元モデルのヴィクトリア・エイトキンといったセレブ家庭に生まれたキティ・スペンサー(28歳)。ウィリアム王子とヘンリー王子の従兄弟にもあたる彼女だが、60歳の大富豪と交際していることが発覚!

ヘンリー王子とメーガン妃の結婚式で「ドルチェ&ガッバーナ」のグリーンのドレスを身にまとい、美しい姿を披露したキティ。彼女は、同ブランドのファッションショーに出演したこともある現役モデルだ。

昨年8月から、英アパレルブランド「ホイッスルズ」や「フェイズ・エイト」のオーナーであるマイケル・ルイスと恋の噂があったキティ。デート姿が目撃されず2人の関係は謎のままだったけど、ついにニューヨークの超高級ホテル「ザ・マーク」から出てきた2人をキャッチ! 人目を避けてか時間差で出てきた2人は、足早に同じタクシーに乗って行ったそう。

Finally! Here is Lady Kitty Spencer, 28, with her 60-year-old multi, multi-millionaire boyfriend - who it must be said, is in quite good nick for his age https://t.co/qeOQGPfujJ