『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!』製作発表会見が22日、都内・帝国ホテル東京にて行われ、レギュラーキャストの一ノ瀬颯、綱啓永、尾碕真花、小原唯和、岸田タツヤ、兵頭功海、金城茉奈、吹越満、監督の上堀内佳寿也、劇場版ゲストの佐野史郎、北原里英が出席した。

「騎士竜戦隊リュウソウジャー」初の劇場版となる本作は、地球に巨大隕石が衝突した6500万年前に、リュウソウジャーがタイムスリップするさまが描かれる、TVシリーズの「エピソード0」という位置づけに。マイナソーの能力によって現代へタイムスリップする、6500万年前のリュウソウ族・ユノ役に北原里英、ユノの父ヴァルマ役に佐野史郎が扮する。

慣れない会見に緊張気味の一ノ瀬は、初の劇場版について「1話から培ってきたコウ/リュウソウレッドというキャラクターを劇場版の方でも存分に表現できていたらと思っています。6500万年前と現在を行き来する壮大なスケール、映画にふさわしい迫力満点の戦闘シーン、僕たちの熱い演技が詰まっています!」とまとめる。

TVシリーズ第14話(6月23日放送回)から参加する追加戦士・カナロ/リュウソウゴールド役の兵頭は「映画が(シリーズを通しての)クランクインだったので、最初はすごく不安でした。でも、スタッフさんを含め全員で良い作品を作ろうと一つになっているのを肌で感じることができました」とコメントした。

本作に加え、過去にも『海賊戦隊ゴーカイジャー VS 宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』『仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr.パックマン対エグゼイド&ゴースト with レジェンドライダー』と、特撮ドラマシリーズにゲスト出演してきた佐野。「3度目になりますが、お声がけいただいて本当に嬉しいです。子供の頃から悪役が好きで、ヒーローよりも悪役に感情移入しておりました。(撮影は)本当に楽しかったです!ま、過酷だったけどね(笑)」と明かした。

初のスーパー戦隊シリーズ作品に出演となる北原は「小さい時からずっと憧れの存在であったスーパー戦隊シリーズに関わることができて本当に嬉しいです!佐野さんとはドラマで親子役をやっていたので、実の父親より今年は会ってるんです(笑)本当にお父さんんおような気持ちで一緒にお芝居させていただきました。一ノ瀬くんたちは本当に仲が良くて、常にわちゃわちゃしていて可愛かったです!」と笑顔をのぞかせた。

監督の上堀内は「とにかくこの劇場版、撮影環境が過酷でした。豪雨の中、皆さんは必死にお芝居をしてくれました。みんなが食らいついてきてくれたからこそ、出ている感動があると思います。タイトルにもなっていますが、恐竜の時代にタイムスリップしています。映画館でぜひ6500万年前の時代を記事体験していただけたらと思います」と語った。

(左から)リュウソウブルー、リュウソウピンク、リュウソウレッド、リュウソウゴールド、リュウソウグリーン、リュウソウブラック

フォトセッションでは、キャスト10名・監督に加え、リュウソウレッド、リュウソウブルー、リュウソウピンク、リュウソウグリーン、リュウソウブラック、リュウソウゴールドが登場した。

丸山真哉プロデューサー コメント

──「騎士竜戦隊リュウソウジャー」全体として意識していることは?

丸山:<恐竜>と<騎士>をモチーフにしているので【強く・かっこよく・明るく・そして正しく】ということを意識しています。

──子供たちに伝えたいことは?

丸山:嘘はつかないこと、悪いことをしたらバレてしまうこと、そして仲間を守ることの大切さを意識しながら、将来成長していってほしいという想いを込めています。子供たちが見て、のめり込めるような、そして同時にお父さんお母さんも子供たちに見せたくなるような作品になればと思っています。

──夏の劇場版ではどんなことが狙いになってくるのでしょうか。

丸山:6500万年前の隕石が落ちてきた時の話が今回の劇場版で描かれます。リュウソウジャーの“エピソード0”となるような展開を意識しました。また、テレビシリーズでも出ているガイソーグというキャラクターの誕生秘話が描かれております。

テレビでは分からなかったことがこの映画では明らかになり、さらにテレビでも、映画で描かれたストーリーが今後深く絡んでいくように作っております。映画を観ることで、より深くリュウソウジャーの物語を楽しめるような仕組みになるようにしています。

──見どころは?

丸山:かつて、隕石が落ちてきた時代でのドルイドンとの戦いや、地球に隕石が落ちてくるという場面に現代のリュウソウジャーたちがタイムスリップするところです。さらに巨大ロボVS巨大怪人の戦いは、テレビでは絶対できないような、映画ならではのスケールの大きなものに挑戦しています。大迫力のバトルにご期待ください!

『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!』は7月26日(金)より全国公開

劇場版「ジオウ・リュウソウジャー」製作委員会 (C)石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 (C)2019 テレビ朝日・東映 AG・東映

