DCドラマのヒーロー役はどう決まった!? スタッフが舞台裏を明かす

米CWで放送されているDCコミックスをドラマ化したシリーズ。スーパーヒーローたちを演じる俳優は、一体どのようにして決まったのだろうか!? その舞台裏について、キャスティング・ディレクターのデヴィッド・ラパポートが明かしている。

【関連記事】 DCコミックスのヒーロードラマの魅力に迫る!

■スティーヴン・アメル(『ARROW/アロー』オリバー・クイーン/アロー役)

CWのDCスーパーヒーロードラマとラパポートとの長きにわたる関係は、『ARROW』の主演俳優を探すところから始まった。製作チームから主人公オリバー・クイーンを演じる俳優について、「スーパーヒーローらしく見えて演技ができる人」との依頼を受けたラパポートは、丁度その頃に『新ビバリーヒルズ青春白書』のゲストとしてスティーヴンをキャスティングしたところだった。そして、『ARROW』の脚本を読んだ時に彼が一番に思い浮かべたのが、鍛えた体にミステリアスさを瞳に秘めたスティーヴン。初めてオリバー役のオーディション受けたのも彼だったそう。

■グラント・ガスティン(『THE FLASH/フラッシュ』バリー・アレン/フラッシュ役)

『THE FLASH』で主役をキャスティングする過程は、オリバー・クイーンの場合とは真逆だったという。バリーはスーパーヒーローに見えてはいけないため、「親しみが持てるスーパーパワーを授かった普通の人で、少しおどけたところがある俳優」を探していたとのこと。スティーヴンと同様に、ラパポートはグラントを『新ビバリーヒルズ青春白書』にキャスティングしており、また『Glee/グリー』でバッドボーイのセバスチャンを演じていた彼に注目したようだ。グラントはフラッシュ役のオーディションを受けた最初の俳優で、『ARROW』でフェリシティを演じるエミリー・ベット・リッカーズを相手に台本読みをし、素晴らしいケミストリーを見せていたと明かしている。

■メリッサ・ブノワ(『SUPERGIRL/スーパーガール』カーラ・ダンバース/スーパーガール役)

時にプロデューサーはキャラクターを演じてほしい俳優について、例としてスターの名前を挙げることがあり、『SUPERGIRL』の場合はジェニファー・ローレンス(『ハンガー・ゲーム』シリーズ)だったとのこと。ジェニファーはオープンで親しみが持て、おどけたところもある。そういった性質を持ち合わせている女優を考えた時に、ラパポートは彼が取り組んでいた米MTVの番組と、『ARROW』のオーディションを受けたメリッサを思い出したそうだ。ラパポートは彼女について、「製作チームが求める素質をカプセルに詰めたような人物であると思った」と語っている。

■ニコール・メインズ(『SUPERGIRL/スーパーガール』ニア・ナル/ドリーマー役)

Follow your dreams. Catch up before Sunday's new episode: https://t.co/YRHZHBA9EA #Dreamer pic.twitter.com/er5NjKQNKD — Supergirl (@TheCWSupergirl) 2019年1月18日



ラパポートは自身のキャリアにおいて、LGBTQの俳優をLGBTQのキャラクターにキャスティングすることが、最も満足感を得られるチャレンジだと明かしている。CWのDCコミックスドラマシリーズでクリエイターを務めるグレッグ・バーランティと仕事をしたかったのも彼が同性愛者で、バーランティが手掛ける作品ではLGBTQのキャラクターが描かれているからだという。そして、『SUPERGIRL』でトランスジェンダーのドリーマーことニア・ナルを演じる俳優を決める時には慎重になったとのこと。かなり広範囲にわたって女優を探して回り、その結果ニコールを見つけたという。ラパポートは彼女について、「ニコールは素晴らしい女優でハッキリと意見を言う社会運動家でもあり、彼女は私にとってヒーローです」とコメントしている。

(海外ドラマNAVI)

Photo:



アローバース4作品のクロスオーバー・エピソードキーアート

all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics. (c)2017 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ARROW and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Arrow series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

SUPERGIRL and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.