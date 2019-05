2018-19シーズン、リヴァプールとの熾烈な優勝争いの果てにプレミアリーグ連覇を果たしたマンチェスター・シティ。しかし喜びも束の間、優勝を祝うパレードでは周囲がヒヤリとする場面があったようだ。



英『The Sun』によると、そのパレードの一幕を収めたある動画が現地で話題になっているという。建物の2〜3階の高さから地面を覗く映像は、何やら砕け散った物体を捉えている。よく見ると、それはプレミアリーグの優勝トロフィーのようにも見える。この様子を見ていたFWセルヒオ・アグエロは、カメラを向けられると気まずそうに画面外へ。もしや、アグエロが優勝トロフィーを落としてしまったのだろうか……。



しかし、これは『City TV』によるイタズラ動画。実際に砕け散っていたのは偽物の優勝トロフィーだったとのこと。実にリアリティ感溢れる空気であった為、この動画を見た多くの人が騙されたようだ。



昨年、マンCはMFオレクサンドル・ジンチェンコが誤って優勝トロフィーをピッチに落としてしまったことがある。それもあり、SNS上では「またやったのか!」という声が相次いだ。ひとまず、関係者も落ちたトロフィーが偽物と判明して一安心といったところだろう。



海外ならではの大胆なドッキリ。一時はどうなることかとも思われたが、本物のトロフィーは来季もしっかりと優勝チームに授与されることとなりそうだ。





Is that the Premier League trophy smashed on the ground? (Hint: Aguero is a quality actor...) pic.twitter.com/LsEgWAzCYX