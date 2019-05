国内最大級の映画チケット予約サービス「映画ランド」は、サービス内のデータに基づいた来週公開映画(2019年5月第5週・2019年6月第1週公開作品)の「新作期待度ランキング TOP5」を発表しました。

第1位:『パラレルワールド・ラブストーリー』688 Like!

(C)2019「パラレルワールド・ラブストーリー」製作委員会 (C)東野圭吾/講談社

愛する彼女は、本当に自分の恋人なのか?それとも、親友の恋人なのか?2つの異なる世界<パラレルワールド>を行き交う男女3人の愛を描く東野圭吾の同名小説を実写映画化。

2つの世界それぞれを生き、愛する女性への想いと親友との友情の間に揺れながら翻弄されていく青年・敦賀崇史役に玉森裕太(Kis-My-Ft2)、一つの世界では崇史の恋人、もう一つの世界では崇史の親友の恋人として存在するヒロイン・津野麻由子役に吉岡里帆、崇史と同じ研究所に勤める天才肌の研究者だが、崇史の親友であり恋敵という様々な表情を持つ役・三輪智彦を染谷将太が演じる。監督を『ひゃくはち』『宇宙兄弟』『聖の青春』などで知られる森義隆が務める。

第2位:『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』630 Like!

(C)2019 Legendary and Warner Bros. Pictures. All Rights Reserved.

『GODZILLA ゴジラ』から5年後の世界を舞台に、復活した神話時代のモスラ、ラドン、キングギドラらの怪獣たちとゴジラの戦い、それによって引き起こされる世界の破滅を阻止しようとする特務機関・モナークの活躍を描く。前作『GODZILLA ゴジラ』から引き続き、芹沢猪四郎博士役を演じた渡辺謙が出演するほか、カイル・チャンドラー、ヴェラ・ファーミガ、ミリー・ボビー・ブラウン、サリー・ホーキンス、チャン・ツィイーらが出演する。

第3位:『さよならくちびる』250 Like!

(C)2019「さよならくちびる」製作委員会

『月光の囁き』『どろろ』などで知られる塩田明彦監督が自らのオリジナル脚本をベースにキャリア初の“音楽映画”に挑戦する本作。インディーズの音楽シーンで“にわかに”話題になっただけの2人組女性バンド“ハルレオ”。お互いそれぞれの道に歩み出す為解散を決めたレオ(小松菜奈)とハル(門脇麦)は、バンドのサポートをする“ローディ”の志摩(成田凌)とともに、解散ツアーとして、全国を巡ることに。だが、レオは志摩に恋を、志摩はハルに思いを寄せ、そしてハルもまたレオに友情を越えた感情を抱いていた。

第4位:『長いお別れ』218 Like!

(C)2019『長いお別れ』製作委員会 (C)中島京子/文藝春秋

『湯を沸かすほどの熱い愛』の中野量太監督が、直木賞受賞作家:中島京子の同名小説を映画化。父の70歳の誕生日。久しぶりに帰省した娘たちに母から告げられたのは、厳格な父が認知症になったという事実だった。ゆっくり記憶を失っていく父との、お別れまでの7年間。それは、思いもよらない出来事と発見に満ちた日々。蒼井優、竹内結子、松原智恵子、山粼努、中村倫也、北村有起哉ら日本映画界が誇る豪華実力派俳優陣の共演で贈る、笑って泣いて、前に進んでいく家族たちの、新たな愛の感動作。

第5位:『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』158 Like!



原作:モンキー・パンチ (C)TMS

ハードで危険な『LUPIN THE RD』シリーズ、待望の第3弾である『LUPIN THE RD 峰不二子の嘘』では、峰不二子に絶体絶命の危機が迫る。制作には『LUPIN THE RD 次元大介の墓標』『LUPIN THE RD 血煙の石川五ェ門』を生んだトップクリエイターたちが再結集した。抜群の美貌とプロポーションを武器に男を惑わし、時として戦闘すらも厭わない最強のミューズ、峰不二子の魅力を存分に体感する。

【映画ランド 新作期待度ランキング】

来週公開映画(2019年5月第5週・2019年6月第1週に公開される映画)を対象に、映画ランドサービス(アプリ、WEB)での「観たい」(もしくは試写会等で「観た」)のハートの数1つを1 Like!とし、Like!数が多い作品から順に「映画ランド 新作期待度ランキング」として算出したものです。

・本ランキングは2019年5月第5週・2019年6月第1週公開の作品を対象とし、2019年5月20日(月)時点のTOP5を発表したものです。

・リバイバル上映作品は本ランキングの対象外です。

