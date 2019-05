ÊüÁ÷Æü»þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡Ö¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥â¥ê¥½¥ó in ¥³¥ó¥µ¡¼¥È 2019¡×5·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷

トニー賞ノミネートを誇るブロードウェイミュージカルスターであり、『Glee/グリー』のウィル・シュースター先生役で人気を博したマシュー・モリソンのソロコンサートが5月に放送されることは当サイトでも以前お伝えした通り。この度、その放送日時が明らかとなった。

2017年3月の「トニー賞コンサート in TOKYO」、2018年2月の初の来日ソロコンサート「マシュー・モリソン in コンサート」に続き、マシューにとって日本で行う3度目のコンサート。本日東京オペラシティ コンサートホールにて2度に分けて開催される公演を凝縮した内容となる。(マシューのパフォーマンスのみの放送)

コンサートで披露される楽曲は、『Glee』からのお馴染みの曲「Don't Stop Believin'」をはじめ、『ウエスト・サイド・ストーリー』メドレー、『アラジン』の主題歌「A Whole New World」、エド・シーランの「Thinking Out Loud」といったポップソングや新曲も数多く組み込まれる。さらに、ファンからのリクエストで「Singin' in the Rain」も追加された。

■「マシュー・モリソン in コンサート 2019」詳細情報

放送日時:5月25日(土)夜7:30 WOWOW

収録日:2019年3月1日

収録場所:東京 東京オペラシティ コンサートホール

スタッフ・キャスト/

ミュージックディレクター:ブラッド・エリス(ピアノ)、下野ヒトシ(ベース)

出演:マシュー・モリソン

バンドメンバー:増孝司(ギター)、小笠原拓海(ドラム)、米田裕也(サックス)、石井真(トランペット)、高井天音(トロンボーン)、有坂美香(コーラス)、オリヴィア・バーレル(コーラス)

ダンサー:細木あゆ、石井武

