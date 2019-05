米STXフィルムズの新作コメディ「Fantasy Camp(原題)」に、ジェニファー・ガーナーが主演することがわかった。

米Deadlineによれば、「そんな彼なら捨てちゃえば?」「バレンタインデー」の脚本家で、エイミー・シューマー主演「アイ・フィール・プリティ! 人生最高のハプニング」でメガホンをとった、アビー・コーン&マーク・シルバースタインのコンビが脚本・監督を手がける。新作「Fantasy Camp(原題)」は、青春時代の演劇キャンプのメンバーと再会した主人公ジュリー(ガーナー)が、不安を乗り越え長年の夢だったステージに立つ挑戦を描くという。

ガーナーは本作のほかに、ドラマ「エイリアス」のJ・J・エイブラムスと再タッグを組む米アップルのミニシリーズ「My Glory Was I Had Such Friends(原題)」にも主演が決定している。