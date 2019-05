[★★★★☆4.05/レビュー数:51件]

平和な孤島・竜宮島に突如襲来した謎の生命体“フェストゥム”から人類を守るため、少年少女が人型兵器“ファフナー”に乗り込み、命を賭けて叩く姿を描く「蒼穹のファフナー」シリーズの劇場先行上映版。全12話のうち、第1話、第2話、第3話を上映する。さらに複雑さを増しながら続いている人類とフェストゥムとの戦い。「第五次蒼穹作戦」の名の元、奪われた同胞を奪還するため、人型兵器ファフナーに乗り込んだ真壁一騎ら竜宮島部隊とフェストゥムの激しい戦闘が描かれる。終わりの見えない戦いが続く世界。そして、ここに今、また新たな物語が始まる……。

[★★★★☆4.11/レビュー数:1,612件]

華麗に大胆に悪人を騙し続ける百戦錬磨のコンフィデンスマン(信用詐欺師)、ダー子、ボクちゃん、リチャード、そして五十嵐。次なるオサカナ(ターゲット)は、香港マフィアの女帝で、その冷酷さから「氷姫」という異名を持つラン・リウ。彼女が持つと言われている伝説のパープルダイヤを狙って、一行は香港へ。ランに取り入ろうと様々な策を講じるが、なかなかエサに食いつかず苦戦する。そんな中、天才詐欺師ジェシーが現れ、同じくランを狙っていることがわかる。そして、以前ダー子たちに騙され恨みを持つ日本のヤクザ・赤星の影もちらつき始め、事態は予測不可能な展開に。騙し騙されの三つ巴の戦いを制するのは誰なのか!? 史上最大のコンゲームが始まる!

[★★★★☆4.14/レビュー数:175件]

1956年、東ドイツの高校に通うテオとクルトが、列車に乗って訪れた西ベルリンの映画館で、ハンガリーの民衆蜂起を伝えるニュース映像を目の当たりにする。クラスの中心的な存在であるふたりは、級友たちに呼びかけて授業中に2分間の黙祷を実行した。それは自由を求めるハンガリー市民に共感した彼らの純粋な哀悼だったが、ソ連の影響下に置かれた東ドイツでは「社会主義国家への反逆」と見なされる行為だった。やがて当局が調査に乗り出し、人民教育相から直々に一週間以内に首謀者を告げるよう宣告された生徒たちは、人生そのものに関わる重大な選択を迫られる。大切な仲間を密告してエリートへの階段を上がるのか、それとも信念を貫いて大学進学を諦め、労働者として生きる道を選ぶのか……。

9作品がランクインする中、『僕たちは希望という名の列車に乗った』が初日満足度1位を獲得。

「政治的だけでなく、友情もの、家族ものとしてもよかった」「歴史を知っているとより深く味わえる」「冷戦下のドイツで繰り広げられた学生たちの輝きに、めっちゃ泣いた」「重いテーマだが、終始スクリーンに釘付けで時間を忘れて鑑賞できた」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、『コンフィデンスマンJP』が最上位にランクインする結果となりました。

興行通信社調べ、2019年5月18日〜5月19日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

