アメリカ人気ドラマランキング、ケーブルは『ゲーム・オブ・スローンズ』が放送事故も4週連続トップ！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。4月29日(月)からの週のケーブル(有料放送)の順位は以下の通り。

1.『ゲーム・オブ・スローンズ』(HBO PRIME)

2.『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (ROCKETS/WARRIORS)』(TURNER NETWORK TELEVISION)

3.『BREAK』(HBO PRIME)

4.『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (CELTICS/BUCKS)』(TURNER NETWORK TELEVISION)

5.『NBA PLAYOFFS-CONF SEMIS L (MILWAUKEE/BOSTON)』(ESPN)

6.『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (NUGGETS/TRAILBLAZERS)』(TURNER NETWORK TELEVISION)

7.『NBA PLAYOFFS-CONF SEMIS L (TORONTO/PHILADELPHIA)』(ESPN)

8.『HANNITY』(FOX NEWS CHANNEL)

9.『NBA PLAYOFFS- ROUND 2 L (76ERS/RAPTORS)』(TURNER NETWORK TELEVISION)

10.『HANNITY』(FOX NEWS CHANNEL)

『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章が4週連続でトップを独走。第4話「The Last of the Starks」放送の今回も2位に倍近い差をつけた。とはいえ、レーティング(6.3→6.2)、視聴者数(1202万人→1180万人)ともに、今シーズン最高を記録した前週を少し下回っている。

今回のエピソードでは、クリエイターのデヴィッド・ベニオフとD・B・ワイスがカメオ出演したほか、思わぬ放送事故が起きるなど、本編とはあまり関係のないところでも話題を集めたが、それも本作の人気ゆえかもしれない。

『ゲーム・オブ・スローンズ』は、いよいよシリーズ最終話がBS 10スターチャンネルにて5月20日(月)10:00より放送となる。フィナーレがどんな結末を迎え、どんな反響(視聴率)をもたらすのか、注目だ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

(C)Helen Sloan/HBO