渋谷で待ち時間に使える神様的存在の「Wi-Fiカフェ5選」。おしゃれ＆美味しい文句なしのお店を集めました♡

--- FREEMAN CAFE ---

【open】10:00-23:00

【access】東京都渋谷区渋谷1-16-14 メトロプラザ 2F

【Instagram】@freemancafe_official





--- ON THE CORNER NO.8 BEAR POND ---

【open】11:30-翌1:00・金/土/祝前日 11:30-翌4:00

【access】東京都渋谷区渋谷1-17-1 美竹野村ビル1F

【Instagram】@onthecornertokyo





--- MOJA in the HOUSE ---

【open】11:00-23:00

【access】東京都渋谷区渋谷1-11-1 2F

【Instagram】@mojainthehouse





--- CITYSHOP ---

【open】11:00-21:30

【access】東京都港区南青山5-4-41 1F

【Instagram】@cityshop.tokyo





--- CITYSHOP NOODLE ---

【open】11:30-21:00

【access】東京都渋谷区神宮前5-51-8 1F





--- SUZU CAFE jingumae ---

【open】11:30-23:30

【access】東京都渋谷区神宮前5丁目27-7 アルボーレ神宮前 3F

【Instagram】@suzucafe_jingumae





--- SUZU CAFE jinnan ---

【open】11:30-23:30

【access】東京都渋谷区神南1丁目20-5 NAVI SHIBUYA 3F

【Instagram】@suzucafejinnan



都内に遊びに行くなら、みなさん一度はお世話になったことがあろう「 渋谷 」。アクセスがいいため、何かと待ち合わせ場所として使ったり、ご飯をすることが多いですよね。そんな時にとっても嬉しいのが「Wi-Fi完備」の文字。今回は、渋谷駅から歩けて行けるおしゃれで美味しいものしかない居心地抜群のWi-Fiカフェを5つ集めました♩渋谷駅からの近さを求めるなら「FREEMAN CAFE」@___a.r10/Instagram一つ目に紹介したいのが、渋谷キャストからすぐの「FREEMAN CAFE(フリーマン カフェ)」。東横線、副都心線、半蔵門線、銀座線、田園都市線の渋谷駅13番出口から徒歩30秒の駅近カフェです。駅から近いと、急な予定変更の際にとっても 便利 ですよね。@shoko.odeko/Instagramフリーマンカフェは、お食事もデザートもかなりクオリティー高め◎野菜をふんだんに使ったパスタは、味も栄養も抜群なのでおすすめですよ♩雰囲気重視なあなたには「ON THE CORNER NO.8 BEAR POND」@ayumi07.19/Instagram先ほど紹介したフリーマンカフェを右手に通り過ぎ、少し坂を上ったところにあるのが「ON THE CORNER NO.8 BEAR POND(オン ザ コーナー)」。入り口をはいってすぐの空間はご飯は食べず、ドリンクだけを楽しむ方専用の席になっています。@024ni_a/Instagram店内は、アメリカンダイナーを彷彿させるカジュアルで居心地の良い空間が広がっています。奥にはソファ席がたくさんあるので、Wi-Fiを使いながらゆったりとした時間を過ごせます。ひとつひとつのメニューはかなりボリュームがあって、満足できること間違いなし!がっつり食べたいあなたには「MOJA in the HOUSE」@kimmaho1208/Instagram先ほど紹介したオンザコーナーを右手に通り過ぎ、まっすぐ歩くと辿り着く「MOJA in the HOUSE(モジャ イン ザ ハウス)」。ここの看板メニューは見ためからワイルドな“ワッフルチキン”です。ワッフルの上に、カラッと揚がったお肉が豪快にのっています。平日はオープンの11時から、休日は14:00から提供しているそうです。@na_min1982/Instagramこのチキンの上に、メープルシロップをかけて頂きます。甘じょっぱい味に病みつきになる方も多いんだとか。仲の良い友達と行きたいWi-Fiカフェですね♩野菜が食べたいあなたには「CITYSHOP」渋谷駅と表参道駅の中間にあるCITYSHOP@yanoyuri1220/Instagram数種類のデリから自分の好きなものを選べるデリカテッセンの「CITYSHOP(シティショップ)」。“お皿半分にサラダ+2種類のデリを選べる”プレートと、“5種類すべてをカスタムできる”プレートの2つがあります。カウンターもあるので、お一人様でもゆっくりWi-Fiを使えちゃいますよ!野菜が大好きな人も、野菜だけで満足できるの?と考えている人も、一度騙されたと思って訪れてみてください◎新感覚ヌードル!CITYSHOP NOODLE@___liii___7/Instagramシティショップの第2号店である、麺と野菜が楽しめる「CITYSHOP NOODLE(シティショップ ヌードル)」。麺の種類も豊富で、こんにゃく麺やケールの入ったヘルシーなものもあります♡@lovelyflower.tokyo/Instagram店内は落ち着いた雰囲気でテーブルも大きいので、リラックスできる上に、Wi-Fi完備だから嬉しすぎる!ゆったりとした空間を味わいたいなら「SUZU CAFE」キャットストリートにある神宮前店@i_m.09_/Instagram席数が多く、席のスタイルもバリエーションがあるので、どんなシチュエーションでも使いやすい「SUZU CAFE(スズカフェ)」。渋谷近辺には神宮前、神南、GEMS渋谷の3店舗があります。キャットストリートにある神宮前店は、遊び心にあふれたインテリアがかわいらしい♡3階にある大きな窓ガラスに”SUZU CAFE”と書いてあるので、すぐ見つけられると思いますよ。渋谷駅のハチ公から徒歩5分の神南店@knktmr___xx/Instagramアンティークソファが並ぶ上品な雰囲気の神南店は、席の間隔が広めなのでゆったりできます◎JR渋谷駅ハチ公口から徒歩5分で着くので、アクセスも良好♩カフェなのに、夜11時過ぎまで営業しているところも魅力的ですよね。Wi-Fi完備は譲れない!今回は、渋谷近辺にあるWi-Fi完備のカフェを紹介しました。Wi-Fiがついていると、さくさくっと調べものが出来たり、ネットサーフィンできるからカフェを探す際に重要ですよね。速度制限がかかってしまった方にも、かなり嬉しいポイント!ぜひ活用してみてください♩