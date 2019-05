「九州の醤油は甘い」「いったいなぜ?」という話題が、いまツイッター上で盛り上がってる。

例えば、次のような声もあった。

旅行者が驚くのも無理はない。九州の醤油は、一般的に甘い。しかも、予想以上に甘いのだ。

一方、九州民からは、こんな反論が......。

時ならぬ醤油論争も勃発しているようだ。

そこでJタウンネット編集部は、「九州の醤油が甘いのはなぜか?」を調べてみることにした。

まず醤油のPR活動を行っている「しょうゆ情報センター」に問い合わせると、「たしかに九州の醤油は甘いようですね。その理由については、いろいろ考えられますが、やはり地元の方に聞いてみるのが一番じゃないでしょうか?」とのこと。アドバイスにしたがって、電話取材を試みた。

電話取材にこたえてくれたのは、鹿児島県醤油醸造協同組合理事工場長の日高修さんだった。

甘い醤油が好まれるのには、こんな歴史的、文化的背景があったのだという。

つまり、気候的な要因も考えられる。九州は気温が高く、夏場を中心に汗をかき、体力を消耗するため、不足した塩分と糖分を補うため、甘辛い味を欲するというわけだ。また地方によっては、重労働の漁師が砂糖を溶かした醤油を携え、船上で調理時に使った習慣が広まったという説もある。

一方、こんな説もある。

なるほど焼酎好きには、説得力のある説ではないか。

できればスポーツで汗を流した後、シャワーを浴び、キンキンに冷やした焼酎のオンザロックでも飲みながら、甘口の醤油をたっぷりつけた刺身を食べてみたいと思った。そうじゃない、ちょっとコンセプトが外れてしまったようだ。

最後に、日高さんが挙げてくれた鹿児島県の醤油が甘い要因をまとめておこう。

1. 潜在的願望(歴史的背景)

・江戸時代のオランダとの交易、サトウキビの栽培

・薩摩藩政下の黒糖の専売制、砂糖は重要な商品、渇望感など

・甘い料理は薩摩の最高のステータス etc

2. 気候風土の違いによる生理的欲求

・暖かい地域ほど甘いものを好む(塩分、糖分の補給)

・ワサビ、酢との相性、防腐の機能性

・重労働の漁師(砂糖を溶かした醤油の携帯) etc

3. 焼酎嗜好の食文化

・焼酎の成り立ち(気候、シラス台地)

・辛口のお酒の相棒は甘い肴、甘い料理には甘い醤油 etc