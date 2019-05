『ロサンゼルス潜入捜査班 〜NCIS: Los Angeles』シーズン6、7月3日（水）よりリリース

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフ大ヒット作! クリス・オドネル×LL・クール・Jの2大スターが共演する『ロサンゼルス潜入捜査班 〜NCIS: Los Angeles』シーズン6のDVD-BOXが7月3日(水)よりリリースとなる。

カレンとサムを乗せたまま潜水艦は出航。外部とは連絡が取れず、さらに潜水艦を操縦するテロリストたちが自爆テロを企んでいることが分かる。何とか阻止しようとするカレンとサムだが、閉じ込められた部屋の空気と電気を断たれてしまう。一方、ケンジーとディークスはDEA捜査官タリアと共に、潜水艦で運ばれてきたコカインの行方を追うことに。ワシントンDCに向かっていたヘティは、カレンたちの状況を知って引き返す。

ハリウッド大作ばりの派手な銃撃戦やカーチェイスで観る者を圧倒するこのシリーズ。本家『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のスタイリッシュさとは大きく違った熱量を感じさせる。また、再びカレンの実の親に関する情報がもたらされるなど、どのエピソードも見逃せない! また、今シーズン第6話「逮捕」では、シーズン4に続いて再びクリスがメガホンを取っており、ファン必見の1話だ。

■『ロサンゼルス潜入捜査班 NCIS: Los Angeles シーズン6』商品情報

DVD-BOX PART1 7月3日(水)リリース

DVD-BOX PART2 8月7日(水)リリース

各7,350円(税抜)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

