【Huluプレミア6月】『NY ガールズ・ダイアリー』『POWER』など最新シーズンが配信スタート！

日本初上陸の大注目海外ドラマをお届けするHuluプレミア。6月は、『NY ガールズ・ダイアリー』『POWER/パワー』の新シーズンや、『SUPERGIRL/スーパーガール』『9-1-1:LA救命最前線』などの人気シリーズが続々配信スタートとなる。

【関連動画】『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』ケイティ・スティーヴンス(ジェーン・スローン役)インタビュー

■『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン3



6月14日(金)独占配信スタート。以降毎週金曜日に1話ずつ追加予定(全10話/字・吹)

本国アメリカで今年4月より放送がスタートしたばかりの最新シーズンが、早くも登場。『セックス・アンド・ザ・シティ』や『プラダを着た悪魔』のような、ガールズドラマやお仕事ドラマの王道を描きながらも、今の時代にリンクした最新の価値観にアップデートされたストーリーになっている。先日シーズン4の製作も決まった新時代のガールズドラマ。

新シーズンでは、主人公ジェーン(ケイティ・スティーヴンス)、キャット(アイシャ・ディー)、サットン(メーガン・ファヒー)の3人が初めて出会い、「スカーレット」編集部で働き始めたばかりの5年前が描かれるエピソードが登場する。社会人になりたての初々しい彼女たちが、どのようにして"キャリ女"に成長していったのか―。恋や仕事、SEX、アイデンティティ、セクシャリティなど様々な悩みに直面しながらも前向きに成長していく。

■『POWER/パワー』シーズン5



6月27日(木)配信スタート。以降毎週木曜日に1話ずつ追加予定(全10話/字)

世界的ミュージシャンのカーティス・"50セント"・ジャクソンと、『グッド・ワイフ』のコートニー・ケンプ・アグボーが手掛け、シーズン6の更新も決定しているクライム・サスペンス・ドラマ。大人気ナイトクラブのオーナーでありながら、裏ではニューヨークで指折りのドラッグディーラー"ゴースト"として、闇の世界で恐れられていたジェームズ・セントパトリック(オマリ・ハードウィック)。元恋人と偶然再会したことをきっかけに、ドラッグゲームから足を洗おうとするが、新たな罪を重ねてしまう彼の葛藤が描かれる。

シーズン5では、ジェームズはビジネスマンとして新たな高みに達するものの、ある人物の死を嘆き悲しみ、その復讐を果たそうと親友のトミー(ジョセフ・シコラ)と元ボスのカナン(カーティス)と危険な同盟関係を結ぶことに。だが、復讐を追及するあまり、堅気の世界の財産まで失いかねない状況に陥る。そんな中、FBIが"ゴースト"の正体はジェームズであるという疑いを強め、さらに彼を葬ろうと目論む様々な人物にも警戒し、ジェームズは苦しい状況を強いられる。

また、DCコミックスのキュートなヒロイン、スーパーガールの活躍を描く人気シリーズ『SUPERGIRL/スーパーガール』のシーズン3と、『Glee/グリー』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズのライアン・マーフィーが手掛けるレスキュー・ヒューマン・ドラマ『9-1-1:LA救命最前線』のシーズン1が、6月1日(土)より全話配信スタート。さらに、グリム童話をベースにした衝撃のダーク・サスペンス『GRIMM/グリム』シーズン5&6が、6月3日(月)より全話配信される。(海外ドラマNAVI)

Photo:



『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン3

(c) 2019 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『POWER/パワー』シーズン5

(c) 2018 Starz Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン3

SUPERGIRL and all pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『9-1-1:LA救命最前線』

(c) 2018 Fox and its related entities. All rights reserved.