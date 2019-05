【5/19〜6/1】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ

夏が近づいてきましたね。春からの新生活や新たな出会いで様々な変化がある中、あなたのこれからの運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください!

2019年5月19日〜6月1日の運勢は以下の通り。

全体運

隠れたところに幸運が眠っています。ネットオークションで掘り出し物を見つけたり、趣味のオフ会で素晴らしい出会いがあるでしょう。映画やテレビ、雑誌から良いニュースをキャッチできる暗示も出ています。対人運は好調ですが、親しく付き合う相手が変化していきそう。これは吉兆なので、人脈を広げるつもりで新しい出会いを大切にしましょう。恋愛運は鈍化気味。恋の可能性を感じる出会いはありそうですが、そこから恋へと発展していくには時間がかかるかも。カップルは同じ趣味を楽しむことで気持ちが近づきます。金運に関しては、困りはしないけれど動かそうとするとタイミングが合わない時期のため慎重に。仕事では上司または部下との繋がりが重要なポイントに。

牡羊座(3/21〜4/19)

自己投資に気持ちが向き、将来の目標も明確になってくるので、大きな計画を立てても良いでしょう。ただし孤軍奮闘の運勢なので、誰かと組むより一人で始めた方がベター。恋もあなたが牽引しましょう。気になる人への誘いは一度で諦めず、粘り強く。カップルはあなたがデートの計画を立てるとスムーズに。仕事運は後半上向きになり、理論的な提案が受け入れられます。滞っている企画の立て直しにもツキあり。金運は貯めるより使う方が運気アップになる時期。ラッキーアイテムはスマートフォンカバー。

オススメドラマ:これぞ純愛!? 恋愛で粘る大切さを教えてくれる『YOU ―君がすべて―』(Netflixで配信中)



牡牛座(4/20〜5/20)

知性の星のパワーをダイレクトに受ける期間。アイデアが次々とひらめき、機転を利かせたコミュニケーション上手になれそう。セルフブランディングにも良いタイミングなので、映画やドラマで見た憧れのキャラクターをお手本にイメチェンを。友人付き合いが楽しく、やりたいことも増えるので、シングルの人は恋愛がなおざりになるかも。パートナーがいる人は、忙しくても連絡はマメに。仕事では発言力がアップしますが、強すぎる物言いはトラブルのもと。誰にでもソフトな対応で。おごられる機会が増えるでしょう。ラッキーアイテムはサングラス。

オススメドラマ:ソフトな物言いが学べる『マダム・セクレタリー』(FOXで放送中)



双子座(5/21〜6/21)

表立って動くと邪魔が入りやすい時。何か計画があるなら、恋も仕事も水面下で動く方が良いでしょう。秘密がバレやすいので、打ち明け話や噂話は避けて。不言実行が幸運を招きます。婚活中や恋人募集中ならインターネットのマッチングサービスを試す手も。カップルは隠れ家的なスポットでのデートが吉。仕事運は悪くありませんが多忙の運勢のため、効率の良い進め方が必要になります。金運に関しては冠婚葬祭など予想外の出費がありそう。ラッキーアイテムはカードケース。

オススメドラマ:初めてのデートの参考になる『5ファースト・デート』(Netflixで配信中)



蟹座(6/22〜7/22)

もともと仲間に愛情を注ぐ蟹座は、この時期は身近な人への愛情がより高まります。この人のためならと思うと労を問わず動き回れる時で、絆を確かめ合える出来事も増えそう。ときめく出会いがあればあっという間に恋に突入。年下と新しい恋が始まる予感。カップルは恋人を甘やかしがち。恋人同士であってもダメなことはダメと言って。仕事では年上との相性が良いので上司や先輩との時間を大切に。金運は安定。ファッションアイテムの購入が吉。ラッキーアイテムはネックレス。

オススメドラマ:恋やファッションのヒントがいっぱい!『ゴシップガール』(Hulu、Netflixで配信中)



獅子座(7/23〜8/22)

社会性、冷静さが高まり、仕事ではリーダーシップを発揮して一目置かれることになりそう。ボランティアなどの社会活動を始めるのも良いでしょう。視野が広がり人脈も増え、私生活が豊かになります。新たに知り合う人の中には、親友や恋人といった将来大切になる人が隠れていそうなので、出会いを大切に。カップルはお互いの夢を語り合うことで新しい絆が生まれます。金運は投資運。特に社交への投資は将来の財運をアップさせるでしょう。ラッキーアイテムは腕時計。

オススメドラマ:捜査中に知り合い惹かれ合う...『クリミナル・マインド FBI行動分析課』



乙女座(8/23〜9/22)

知的好奇心が活性化するため、普段は見ないジャンルの映画やドラマをセレクトするのも吉。新たな目標となるインスピレーションを得ることができるでしょう。恋愛に関しても同じで、普段は受け身の体制の人も気になる相手に自分から話しかける積極性が出てきます。カップルは遠出すると、恋人の知らなかった長所が発見できるでしょう。仕事では最新情報を活用するのがポイント。海外からお金に関する良い情報が入る暗示も。ラッキーアイテムはイヤホン。

オススメドラマ:遠出して思わぬ方向に!『GOOD BEHAVIOR/グッド・ビヘイビア』



天秤座(9/23〜10/23)

第六感が冴える時期。この人とは気が合いそう、これは早目にやった方が良いかも、といったことを感じたら行動を起こしましょう。偶然の再会にも縁があります。さほど親しい人でなくても、再び出会ったのなら何か良いことが起こるサイン。古い縁が恋に発展していくかも。カップルは二人の思い出の場所へ。親族に恋人を紹介するのにも良い時期です。仕事運は安定。諦めていた案件に再びチャンスが降り注ぐ可能性が。金運は向上。貯蓄、投資、保険の見直しが吉。ラッキーアイテムは写真。

オススメドラマ:天才的な直感で事件を解決!『インスティンクト−異常犯罪捜査−』



蠍座(10/24〜11/22)

感受性が豊かになり、アートや音楽に触れることが良い刺激になるので、趣味の世界を広げてみて。映画やライブの帰りにカフェで友人と感想を語り合う、そんな充実したプライベートを過ごせるでしょう。ただし恋愛では、相手にちょっとつれなくされただけで自信をなくすなど弱気な傾向が。前向きな友人が背中を押してくれるでしょう。カップルは、恋人の気持ちが言葉はなくても分かるように。仕事運は停滞ながら大きな変化はなさそう。金運は大吉。予想外の収入を得られる可能性あり。ラッキーアイテムはキャラクターアイテム。

オススメドラマ:カフェで語り合うのにもピッタリなオシャレ音楽ドラマ『ゲットダウン』(Netflixで配信中)



射手座(11/23〜12/21)

問題解決の運勢。気に病んでいたことがあっさり解決したり、恋や仕事の失敗を挽回するチャンスが得られそう。ちょっと嫌なことがあっても、ネバーギブアップの心構えが運気アップにつながります。開運のキーワードは「食」。恋愛では大切な人と食事をともにすることでお互いの理解が深まります。仕事でも、最近あまり話をしていない仕事仲間を食事に誘うと、横の繋がりが深まり仕事がスムーズに。この時期に耳にするお金儲けの話は疑ってかかって。ラッキーアイテムはマグボトル。

オススメドラマ:『まほうのレシピ』を見てお料理の腕前&運もアップ!(Amazon Prime Videoで配信中)



山羊座(12/22〜1/19)

プライベート運が上昇。友人と遊びに行けば楽しめ、人が集まる場所に足を運べば恋や友情の出会いがあるような時期です。仕事も好調ですが、運が味方しているのはオフタイム。なるべく早く仕事を片付けて幸運の待つ場所へ飛び込みましょう。フリーの人は運命の出会いの暗示あり。趣味が合う人、同郷の人など自分と同じ要素を持つ人がキーパーソンに。カップルはアウトドアがラッキースポット。金運も上向き。旅やスキルアップなど自分磨きに投資しましょう。ラッキーアイテムはフレグランス。

オススメドラマ:運を味方にした男が主人公の『スタン・リーのラッキーマン』(Huluで配信中)



水瓶座(1/20〜2/18)

地に足を着けて物事を考えられる時期。一旦足を止めて、人生の方向確認をしてみましょう。自分に今できること、できるようになりたいことをノートに書くのもいいでしょう。自分に関わるすべてのことを深く考えるようになり、恋よりも結婚へと気持ちが向くように。フリーの人は婚活に挑戦を。パートナーがいる人は二人の未来について話し合いましょう。仕事はチームワークを大切に。金運は上昇。キャッシュレス決済で良いサービスが見つかりそう。ラッキーアイテムはスケジュール帳。

オススメドラマ:様々な女性が人生について考える『ビッグ・リトル・ライズ』(Amazon Prime Videoで配信中)



魚座(2/19〜3/20)

変化の運気が近づいています。オン・オフともに何が違うことを始めたくなるので、やりたいことがあれば早速チャレンジを。目標が見つからない人は非日常的な空間へ出掛けると、気分が一新されてヒントが見つかります。恋愛観にも変化があり、以前は好みだった人が今見るとそうでもない、と感じる自分に気づきそう。タイプを決めずに心地良く話せる相手に目を向けて。カップルはお互いのプライベートを大切に。仕事は安泰。転職を考えるよりも先にスキルアップを。ラッキーアイテムはスターモチーフ。

オススメドラマ:『スター・トレック:ディスカバリー』で非日常的な宇宙空間へ!(Netflixで配信中)



(監修:ステラ薫子)

(海外ドラマNAVI)

