『エージェント・カーター』ドミニク・クーパー主演バイオレンス・アクション『プリーチャー』がTV初放送！

"21世紀のベストドラマ"と称された大ヒットドラマ『ブレイキング・バッド』のスタッフが手掛け、DCコミックスをドラマ化したバイオレンス・アクションドラマ『プリーチャー』。そのシーズン1がAXNにて6月29日(土)よりTV初放送となる。

シーズン4の製作も決まっている本作は、2016年から米AMCで放送がスタート。ダークユーモアたっぷりでアクション満載の世界観は見るものを引き付ける。主演を務めるのは、マーベルドラマ『エージェント・カーター』や映画『キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー』、『マンマ・ミーア!』シリーズなどに出演するドミニク・クーパー。

舞台は、テキサス州の田舎町。ある日、宇宙から"何か"が飛来し、世界中の宗教関係者に憑依する。小さな教会の牧師"プリーチャー"であるジェシー・カスターも、"何か"に憑依されてしまう。そして、得体の知れない謎の力を突然手に入れた彼は、謎の二人組の男たちに追われることに...。一体のその"何か"は何なのか? そして彼を追う二人組の男たちの目的とは?

ドミニクが主人公ジェシーを演じ、彼の元恋人で戦闘能力が高いチューリップ・オヘア役には『エージェント・オブ・シールド』でレイナを演じたルース・ネッガが扮する。そのほか、映画『ロックアウト』のジョセフ・ギルガンや『フィービー・イン・ワンダーランド』イアン・コレッティ、『ヒューマン・ターゲット』ジャッキー・アール・ヘイリー、『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』アナトール・ユセフ、『ボディガード -守るべきもの-』トム・ブルックらが出演する。

『プリーチャー』放送情報

AXNにて

6月29日(土)スタート

[字幕版]毎週土曜 深夜0時 ≪土夜激アワー≫

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『プリーチャー』

(c) 2016 Sony Pictures Television Inc. and AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.