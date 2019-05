オリジナル版キャストも登場！『マクガイバー』シーズン2が7月3日（水）よりDVDリリース

『ワイルド・スピード SKY MISSION』『ソウ』シリーズのジェームズ・ワンや『HAWAII FIVE-0』『24 -TWENTY FOUR-』を手掛けたピーター・M・レンコフら製作陣が作り上げた超絶スパイ・アクション・エンターテイメントドラマ『マクガイバー』シーズン2。本作のDVDが7月3日(水)よりリリースされる。

1980年代から1990年代にかけて日本でも人気を博したドラマ『冒険野郎マクガイバー』をリメイクしたアクションドラマ。銃を使わず身の回りのモノだけで即席武器を作り、敵を次々と倒して世界を救う異色のヒーローの超絶アクションだ。

シーズン2には、オリジナル版でマクガイバーの悪友であるジャック・ダルトン役を演じていたブルース・マッギルがゲスト出演! その他にも、『ゴシップガール』でセリーナの父親を演じていたウィリアム・ボールドウィン、『ハイスクール・ミュージカル』のシャーペイ役で人気を博したアシュリー・ティスデールらが姿を見せている。

また、シーズン2の最初のミッションを持ち込むCIA工作員として登場するサマンサ・ケイジが新メンバーとしてマクガイバーたちのチームに仲間入り。演じるのは、『ザ・パシフィック』や『エメラルドシティ』などに出演してきたオーストラリア人女優のイサベル・ルーカス。

そして、映画『アントマン』シリーズに出演するデヴィッド・ダストマルチャンが好演した、シーズン1で強烈な印象を残したマクガイバーの宿敵マードックが、悪党ぶりをさらにパワーアップさせて再登場している点も見逃せない!

■『マクガイバー』シーズン2 商品情報

<セル>

DVD-BOX PART1(9,800円+税)...7月24日(水)発売

DVD-BOX PART2(9,800円+税)...8月7日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜6...7月3日(水)レンタル開始

DVD Vol.7〜12...8月7日(水)レンタル開始

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『マクガイバー』シーズン2

(C) 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.