第91回アカデミー賞長編アニメーション部門を受賞した映画『スパイダーマン:スパイダーバース』のブルーレイ&DVDが8月7日(水)より発売されることが決定。先行して6月26日(水)より、デジタル配信が開始される。

ブルーレイ&DVDの発売に合わせ、超豪華な限定BOX《プレミアム・エディション【初回生産限定】》も同時発売。オリジナルデザインの本編ディスク(3種)を、日本のファンのために制作されたここでしか手に入らない限定ディスクトレイにセットし、特製アウターボックスに封入した超豪華BOXとなる。

メイキング映像など120分を超える大ボリュームの豪華特典映像の収録や、スパイダーマンたちのクリアカードを6枚セットで封入。また、このBOX限定封入のブックレットでは、各キャラクターの設定画やコンセプトアート、カラー・スクリプトを収録。

さらに、漫画界きってのアメコミ好きとして名高い村田雄介(「アイシールド21」「ワンパンマン」)による描き下ろし日本限定デザインイラストカードも封入されているというから、ファンには垂涎もののプレミアムボックスになること間違いなしだ。

映画『スパイダーマン:スパイダーバース』ブルーレイ&DVDは8月7日(水)リリース

(c) 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (c) & TM 2019 MARVEL.

