【今週末の新作映画】『ゲーム・オブ・スローンズ』のイケメン俳優や『アメホラ』エヴァン・ピーターズと『Glee』のあの人が共演

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末【5月17日(金)〜】は、『Marvel アイアン・フィスト』のアリス・イヴ出演『レプリカズ』や、『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズでお馴染みのエヴァン・ピーターズと『Glee/グリー』のブレイク・ジェナーが共演する『アメリカン・アニマルズ』、『リバーデイル』リリ・ラインハートが出演する話題作などが公開!

■5月17日(金)『レプリカズ』



『マトリックス』『ジョン・ウィック』のキアヌ・リーブス主演・製作のノンストップSFアクション。

神経科学者ウィリアム・フォスター(キアヌ)は、人間の意識をコンピュータに移す実験を今にも成功させようとしていた。しかし突然の事故で家族を失った彼は、家族の身体をクローン化し、意識を移し替え、完璧なレプリカとして甦らせるタブーを犯す。だが家族と幸せな日々を送ろうとするウィリアムの前に、研究を狙う政府組織が、サンプルとして家族を奪おうと襲い掛かる。

その他の出演者:アリス・イヴ(『Marvel アイアン・フィスト』)、トーマス・ミドルディッチ(『シリコンバレー』)、ジョン・オーティス(『キングコング:髑髏島の巨神』)、エミリー・アリン・リンド(『リベンジ』『コード・ブラック 生と死の間で』)

■5月17日(金)『アメリカン・アニマルズ』



『アメホラ』エヴァン・ピーターズ主演。2004年に米トランシルヴァニア大学で実際に起きた時価12億円のヴィンテージ本を狙った前代未聞の強盗事件を描く。

退屈な大学生活を送るウォーレン(エヴァン)とスペンサー(バリー・キオガン『ダンケルク』)はある日、大学図書館に時価1200万ドル(約12億円)を超える画集「アメリカの鳥類」が保管されていることを知る。「その本が手に入れば、莫大な金で俺たちの人生は最高になる」そう確信した彼らは、大学の友人に声をかける。そして『スナッチ』や『レザボア・ドッグス』などの犯罪映画を参考に作戦を練り、特殊メイクで老人に扮し図書館に乗り込む計画を立てる。

その他の出演者:ブレイク・ジェナー(『Glee/グリー』)、ジャレッド・アブラハムソン(『トラベラーズ』)、ウド・キア(『ダウンサイズ』)、アン・ダウド(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

■5月17日(金)『ガルヴェストン』



『TRUE DETECTIVE』の脚本家ニック・ピゾラットの犯罪小説を映画化。『リバーデイル』のリリ・ラインハートや、『ゲーム・オブ・スローンズ』で若きネッド・スタークを演じたロバート・アラマヨらが出演。

裏社会で生きてきたロイ(ベン・フォスター『シックス・フィート・アンダー』)はある日、ボスの勧めで行った病院で見せられたのは、まるで雪が舞うように白くモヤがかかった自分の肺のレントゲン写真だった。死への恐怖は彼を追い込み、苛立たせてゆく―。その夜、彼は突然何者かに襲われる。組織に切り捨てられたことを知り、囚われていたロッキー(エル・ファニング『マレフィセント』)を連れて逃亡する。組織から逃れるため、傷だらけの二人の果てなき逃避行が幕を開ける。

その他の出演者:アデペロ・オデュイエ(『マネー・ショート 華麗なる大逆転』)、マリア・バルベルデ(『エクソダス:神と王』)、ボー・ブリッジス(『マスターズ・オブ・セックス』)

■5月17日(金)『コレット』



『アフェア 情事の行方』『THE WIRE/ザ・ワイヤー』のドミニク・ウェストが出演する伝記映画。

フランス文学界が誇る女性作家シドニー=ガブリエル・コレットを主人公に、片田舎に生まれ育った自由奔放な少女が、いかにしてフランス屈指のベストセラー作家と呼ばれるようになったのか、彼女が本当の自分を見つけるまでの波乱と情熱に満ちた半生を描く。

その他の出演者:キーラ・ナイトレイ(『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ)、エレノア・トムリンソン(『風の勇士 ポルダーク』)、フィオナ・ショウ(『キリング・イヴ/Killing Eve』)、ロバート・ピュー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、レイ・パンサキ(『女刑事マーチェラ』)

