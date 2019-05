南アフリカの学生が、1年もの間KFC(ケンタッキーフライドチキン)のメニューを、無銭飲食し続けたという理由で逮捕されました。

いったいどうやって食べていたのでしょうか。

Madladfromr/BlackPeopleTwitter

なんとその男は「商品が基準を達しているかを調べにきた」と本社の人間を装い、堂々と食べていたとのことです。

男は学生にもかかわらず1年間だまし続けていたそうで、その話しぶりは実に説得力があって疑いを抱かれることがなかったのだとか。

その卓越した話術スキルを用いて営業活動をすれば、KFC代なんて軽く稼げそうな気はしますが……。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●時代の先を行くやつは、我々凡人には理解できないんだ。



↑そいつはもう3019年に生きている。



↑未来のフライドチキン。



●ということは、卓越した話術で無料で何かをもらったら逮捕されるってこと?



↑一般的には詐欺として知られる。



↑(投稿者)良いスーツ、良い身なり、そして上流のアクセント、そうすればチキンはもう自分のもの。



↑そんな風に自分のチキンも用意されたい。



↑スムーズトークでチキンを説得力ある頼み方したら、それは詐欺だろう。ただしそれでもこの男のIQが369ってことに変わりないが。



●知りたいのは、いったいどうしたら1年も続けられたのかという点だ。



↑そうだよ、1年のうち何回くらいのことなんだ。週1? 月1?



↑この学生は毎日別のKFCに行き、同じストーリーで1年食べ続けたとあるね。



●KFCは彼をスポークスマンにすべきだね。逮捕するのではなく。



●プレイヤーを嫌わずにゲームを嫌え。



↑これは何て言うゲームなんだ?



↑チキン。



●オレはこの神業を支援する。



●ニュース詳細(英語)。

(South African man arrested for lying and eating free KFC for a year.)



ニュースによると、この学生は非常に巧みで、KFC側が騙されていることに気付くまでに2年もかったそうです。

本部名義の名刺、きちんとした身なり、リムジンに乗ってやってきたりなど、とても説得力があったようです。