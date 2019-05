2019年米5大ネットワークの新作ドラマを紹介！＜NBC編＞

毎年期待の新作ドラマの製作が各局から発表されるが、2019年はどんなラインナップ揃っているのだろうか。そこで米5大地上波局、CW、ABC、FOX、CBS、NBCが秋に放送を予定している新作ドラマシリーズを局別に紹介しよう。

NBCといえば、大ヒットシットコム『フレンズ』や『シカゴ・ファイア』をはじめとする『シカゴ』シリーズ、『THIS IS US/ディス・イズ・アス』や『となりのサインフェルド』といった人気ドラマシリーズから、『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』などの長寿作品まで手がけているスタジオ。新作からシリーズ化され、次のヒット作となるのは? 予告編動画も一緒にチェックしてみよう。

【NBC編:ドラマ】

『Bluff City Law』

主人公は、困難な公民権事件のみを専門とする大手法律事務所の経営者、イライジャ・ストライトと彼の優秀な娘シドニー・ケラー。二人の複雑な関係を軸に、父娘が引き受けた"デヴィッド&ゴライアス"という困難な訴訟の過程を追うシリーズ。

『NYPD BLUE 〜ニューヨーク市警15分署』でボビー・シモーン刑事を演じたジミー・スミッツが父親イライジャ役を演じ、娘役シドニーに扮するのは『マーベラス・ミセス・メイゼル』や『グレイズ・アナトミー14』などにゲスト出演をしているケイトリン・マッギー。その他、『ハウス・オブ・カード 野望の階段』のジェイン・アトキンソンが出演。シリーズ化されることが決定している。

『Prism』

『羅生門』にインスパイアされたシリーズとなり、各エピソードは殺人事件の裁判に関わる異なる主要キャラクターの視点で描かれる。その新たな視点により謎や疑惑が深まり、視聴者がそれまで目にした出来事に疑問を投げかけ、裁かれるべき人物が裁判にかけられているのか問いたくなるような展開となる。

『アイアン・フィスト』のラモン・ロドリゲス、『ビリオンズ』のマリン・アッカーマン、『BONES』のサラ・ルー、『COLONY/コロニー』のアレックス・ニューステッターらがキャスティングされている。

『Emergence』

謎が残る事故現場で発見され、何が起こったのか記憶がない被害者の子どもを引き取った保安官が、事故の真相を追求するにつれ、想像だにしなかった陰謀に巻き込まれていく...というストーリー。NBCでパイロット版の製作がされた本作だが、なんと米ABC局でのシリーズ化が決定している。

主人公の保管役に、ドラマ版『FARGO/ファーゴ』のアリソン・トルマンが決定している。出演者は他に、『ナイトシフト 真夜中の救命医』のロバート・ベイリー・Jr、『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』のドナルド・フェイソン、『GOTHAM/ゴッサム』のザブリナ・ゲバラなど。

『Zoey's Extraordinary Playlist』

ミュージカル・ドラメディとなる本作の主人公は、他人の心の中を聞くことができる能力を持つゾーイ。彼女は能力を用いて人の心を歌にし、そうすることで他人を理解できるようになるだけでなく、ゾーイの周囲の人々の役に立つようになる。

ダーク・ミステリードラマ『キャッスルロック』のジェーン・レヴィが主演。『ピッチ・パーフェクト』のスカイラー・アスティン、『Glee』のアレックス・ニューウェル、『The OC』のピーター・ギャラガーらが脇を固め、シリーズ化も決定している。

『Council of Dads』

シリーズ化が決定している本作は、ブルース・ファイラーの同名小説のドラマ化となり、主人公は末期がんを診断されたスコット・ペリー。死に直面したことを機に、彼は家族を支えて導いてくれる友達を慎重に選んでグループを結成。家族が人生の浮き沈みやチャレンジを乗り越えられるよう、グループが父親代わりになってくれることに望みを託す――。

スコットの身重の妻ロビン役を、『ウォーキング・デッド』のサラ・ウェイン・キャリーズが演じる。『96時間 ザ・シリーズ』のクライヴ・スタンデン、『ベイツ・モーテル 〜サイコキラーの覚醒〜』のマイケル・オニール、『エージェント・オブ・シールド』のJ・オーガスト・リチャーズ、『13の理由』のスティーヴン・シルヴァーらがキャストに名を連ねている。

『Lincoln』

ジェフリー・ディーヴァーによる犯罪ミステリー小説のドラマ化となる本作の主人公は勤務中の事故で、左人差し指と頭部しか動かせなくなった科学捜査官リンカーン・ライム。病院のベッドに横たわった状態で、女刑事アメリアと組んだリンカーンが、古書「ボーン・コレクター」を再現して犯罪を繰り返す連続殺人鬼を追うシリーズ。1999年には映画版『ボーン・コレクター』が公開され、デンゼル・ワシントンとアンジェリーナ・ジョリーが主演した。

シリーズ化が決定しているドラマ版の本作では、『GRIMM/グリム』のラッセル・ホーンズビーがリンカーンに扮し、『ヴァインパイア・ダイアリーズ』のアリエル・ケベルが相棒となる女刑事アメリアを演じる。

【NBC:コメディ編】

『The Kenan Show』

最近妻を亡くしたキーナンは子どもたちに何でもしようと決心するが、しぶしぶ義理の父親を迎え入れたところ、思いがけず彼がキーナンと子どもの人生に関わるようになってしまう...というストーリー。シリーズ化されることが決まっている。

キーナン・トンプソン(『サイク/名探偵はサイキック?』)が主演し、アンディ・ガルシア(『ゴッドファーザー』)もキャストに名を連ねている。

『Like Magic』

職場コメディとなる本作は、人々のエゴで回っているようなエキセントリックなマジック・パレスで、マジシャンとしてトリを務める夢を追う若き女性を描くシリーズ。

ジー・ヤン・ハン(『サンタクラリータ・ダイエット』)が主演を務め、「マジシャン・オブ・ザ・イヤー」を受賞したこともある人気マジシャンのクリス・エンジェルがゲスト出演予定。『フォーエバー 〜人生の意味〜 』のクリエイター、マット・ハバードが製作総指揮を、コメディドラマ『Superstore(原題)』の脚本家、ブリジット・カイルとヴィッキー・ルーがペンを執る。監督は、『ザ・ミドル 〜中流家族のフツーの幸せ』のジュリー・アン・ロビンソンが務める。

『Village Gazette』

コメディエンヌのアンバー・ラフィン(『Late Night with Seth Meyers』)演じる主人公は、ベンソン・ヴィレッジ・ガゼッテという新聞紙で働く平和を愛する編集者。しかし、ベンソン紙で社内のゴシップを嗅ぎまわる記者(トミー・デューイ『カジュアル』))が雇われ、その記者は主人公が住んでいる現実逃避の幸せな世界を潰すと脅し――。

アンバーとシェリー・ゴスマン(『シングルパパの育児奮闘記』)が共同でペンを執り、監督を担うリッチー・キーン(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)と共にパイロット版で製作総指揮を担当する。

『Uninsured』

若き夫婦デイヴとレベッカは、経済的なトラブルに陥り、借金返済に追われるデイヴの両親を面倒みるハメになってしまう...。

デイヴ役にアダム・パリー(『俺たちハングオーバー! 史上最悪のメキシコ横断』)が、レベッカ役にはアビー・エリオット(『ママと恋に落ちるまで』)がキャスティングされている。『NCIS:ニューオーリンズ』のスティーヴン・ウェバーと『キャデラック・マン』のフラン・ドレシャーも出演が決定している。

『Friends-In-Law』

真逆な性格のブライアン(マイケル・ユーリー『アグリー・ベティ』)とジェイク(ザック・クレッガー『ホミサイド/殺人捜査課』)は、彼らの親友二人(ヴェラ・ラヴェル『クレイジー・エックス・ガールフレンド』&ギル・オゼリ『Big Mouth(原題)』)が結婚することになったため、早急に折り合いをつける手立てを考えなければならなくなる。

NBCは企画当初、ディーヴァー・ロジャース(『ふたりは友達? ウィル&グレイス』)をブライアン役に、ジェームズ・デイヴィス(『Real Husbands of Hollywood(原題)』)をジェイク役として起用していたが、今年1月下旬にパイロットのやり直しが発表されていた。

『Perfect Harmony』

『ザ・ホワイトハウス』のブラッドリー・ウィットフォードが出演・製作総指揮を手掛けるシリーズ。当初のタイトルは『All Together Now』。田舎にある教会の聖歌隊が、名門大学の音楽教授(ブラッドリー)をディレクターとして迎えたことで巻き起こるドタバタが描かれる。

『ピッチ・パーフェクト』のアンナ・キャンプが出演し、監督のジェイソン・ウィナー(『モダン・ファミリー』)はブラッドリーと共に製作総指揮を担う。シリーズ化されることが決定している。

『Sunnyside』

ニューヨーク市の評議員だったギャレットは、アメリカン・ドリームを達成するために助けを必要としている、米国へ来たばかりの移民6人と出会ったことで自分の生きる道を見出していく。

政治サスペンスドラマ『サバイバー:宿命の大統領』のカル・ペンが主演だけでなく、キャンパスコメディドラマ『コミ・カレ!!』で脚本を務めたマット・マーレイと共同クリエイターも務め、既にシリーズ化が決定している。ダイアナ・マリア・リーヴァ(『ブリッジ 〜国境に潜む闇』)やモーゼス・ストーム(『アンフレンデッド』)がキャストに名を連ねる。

