Another difficult season but fans have supported us greatly again! Thank you all!

今シーズンは終盤になんとか盛り返したと思ったら最後の最後に肺炎にかかってしまいました。もう身体は回復してますが来シーズンにむけてまずはしっかりコンディションを整えたいと思います!ご心配おかけしました pic.twitter.com/O0xsdh5sSa