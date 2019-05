[★★★★☆3.98/レビュー数:83件]

1933年ニューヨーク、ブルックリンで生まれたルース・ベイダー・ギンズバーグ。弁護士時代から一貫して女性やマイノリティの権利発展に努めてきた彼女は、1993年にビル・クリントン大統領に女性として史上2人目となるアメリカ最高裁判事に指名される。以降も男子大学の女性排除、男女の賃金差別、投票法の撤廃などに、弁護士時代と変わらぬ視点から、法の下の平等の実現に向けて果敢に切り込んでいく。若者を中心に絶大な支持を得るポップ・カルチャー・アイコン“RBG”はいかにして誕生したのか? 家族、友人、同僚らが母として、友人として、働く女性としてのルースの知られざる素顔を語り、彼女を支え続けた夫マーティンとの愛溢れるエピソードも描かれるドキュメンタリー。

8作品がランクインする中、『RBG 最強の85才』が初日満足度1位を獲得。

「判例を見ながらいろいろ考えさせられる映画」「素晴らしいドキュメンタリー」「最高にキュートで力強い女性」「『ビリーブ 未来への大逆転』と併せてもう一度観たい」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、『チア男子!!』が最上位にランクインする結果となりました。

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

